Ο Πορτογάλος σταρ ανακοίνωσε την έναρξη των γυρισμάτων της σειράς «Day 1s».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στρέφει το ενδιαφέρον του σε νέα επαγγελματικά εγχειρήματα, ανακοινώνοντας την έναρξη της παραγωγής της πρώτης του τηλεοπτικής σειράς, με τον τίτλο «Day 1s», σε συνεργασία με τον Βρετανό σκηνοθέτη Μάθιου Βον.

«Ευχάριστα νέα! Μόλις ξεκίνησε η παραγωγή της πρώτης μου τηλεοπτικής σειράς, με τίτλο Day 1s. Περισσότερα νέα σύντομα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram o Πορτογάλος σταρ.

{https://www.instagram.com/p/DfnIuzzAGnq/?utm_source=ig_embed&ig_rid=Ab496NfTHz-wcoQSOQVosr2}

Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης μια φωτογραφία του Ντέμιαν Λιούις μαζί με τον ράπερ Dave, ο οποίος αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στη σειρά, καθώς και μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στα αποδυτήρια της Μπρέντφορντ.

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η εφημερίδα The Sun είχε αποκαλύψει πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επιθετικός της Αλ Νασρ θα έχει τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στη σειρά μυθοπλασίας, η οποία θα περιστρέφεται γύρω από έναν μάνατζερ ποδοσφαίρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον οποίο θα υποδύεται ο Ντέμιαν Λιούις, γνωστός από τη σειρά «Homeland».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ιδέα ανήκει στον Ντάρεν Ντέιν, ατζέντης που εκπροσωπεί τον Τιερί Ανρί και ο οποίος, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγή από τον τηλεοπτικό χώρο, θα συμμετάσχει επίσης στο καστ. Εκτός από την παραγωγή της σειράς, ο Ρονάλντο ενδέχεται να κάνει και ο ίδιος την εμφάνισή του σε κάποια επεισόδια.

Η σειρά αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα πρότζεκτ της UR·MARV Studios, της εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον Απρίλιο του 2025, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Μάθιου Βον, γνωστό από τις ταινίες «Kick-Ass» και «Kingsman».

Η εταιρεία αναμένεται επίσης να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες την ταινία «Stuntnuts», στην οποία θα συμμετέχουν μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου, όπως ο Ματ Ντέιμον και ο Κρις Χέμσγουορθ.

Με πληροφορίες από Euronews.com