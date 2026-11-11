Αυτή την Κυριακή στις 21:00, δείτε ξανά το δεύτερο επεισόδιο της σειράς. Στις 22:30 έρχεται το τρίτο επεισόδιο.

Αυτήν την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, δείτε ξανά στις 21:00 το δεύτερο επεισόδιο και αμέσως μετά, στις 22:30, το νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», του νέου συγκλονιστικού ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA.

Σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, η «Σύγκρουση» ξετυλίγει μία δυνατή ιστορία με πάθη, μυστικά και αλλεπάλληλες ανατροπές. Όσοεξελίσσεται η υπόθεση, τόσο μεταβάλλονται οι ισορροπίες.

Στα 8 επεισόδια της μεγάλης παραγωγής του MEGA, τίθενται ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα: Ποια είναι η αλήθεια και -κυρίως- είναι ο κεντρικός ήρωας αθώος ή ένοχος; Κατηγορείται άδικα για ένα τραγικό δυστύχημα ή διέπραξε έγκλημα; Οι απαντήσεις -και το δίλημμα- παραμένουν ανοιχτά μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τι θα δούμε στο νέο, τρίτο επεισόδιο της «Σύγκρουσης», αυτήν την Κυριακή, στις 22:30:

Επεισόδιο 3 – «Εύθραυστες βεβαιότητες»

Η δίκη του Φίλιππου βρίσκεται σε εξέλιξη και η αίθουσα του δικαστηρίου μετατρέπεται σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι γονείς και η στενή φίλη της Εύας περιγράφουν μια προβληματική σχέση, ενώ η υπεράσπιση επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις των καταθέσεών τους. Η Άννα φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της οικογενειακής ζωής της Εύας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Κάθε νέα μαρτυρία μοιάζει να ανατρέπει την προηγούμενη και η αμφιβολία κυριαρχεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=OO6J7fC2Mtg}

Καθώς πλησιάζει η ώρα της απόφασης, η Άννα καλείται να δώσει την πιο δύσκολη μάχη της, ενώ τα προσωπικά της αισθήματα για τον Φίλιππο αρχίζουν να περιπλέκουν την κατάσταση.