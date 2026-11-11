Η Στέλλα δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Μια απίστευτη στιγμή σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στον «Τροχό της Τύχης», καθώς η Στέλλα κατάφερε να κερδίσει το πρώτο αυτοκίνητο της χρονιάς.

Η Στέλλα κατάφερε να βρει τη λύση στον τελικό γρίφο, ακριβώς την στιγμή που ο χρόνος τελείωνε, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει αρχικά το ποσό των 3.580 ευρώ, με τον παρουσιαστή, Πέτρο Πολυχρονίδη, να σχολιάζει ότι αν ήταν διαφορετική η έκβαση της κατάστασης θα μπορούσε να είχε κερδίσει μεγαλύτερο ποσό, ενώ η ίδια σχολίασε «Να μην είμαστε πλεονέκτες».

Η εξέλιξη, ωστόσο, ήταν τελείως διαφορετική.

Ο τελευταίος φάκελος που κράταγε στα χέρια του Πέτρος Πολυχρονίδης, έκρυβε τη λέξη «Αυτοκίνητο», ανακοινώνοντας στην Στέλλα πως εκτός από τα 3.580 ευρώ, είχε την ευκαιρία να φύγει οδηγώντας από το πλατό, καθώς η τύχη της χαμογέλασε και την έκανε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του αμαξιού.

Η ίδια αρχικά σάστισε και δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι κατάφερε να φέρει στην κατοχή της το αυτοκίνητο.

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«Δεν υπάρχει! Σήμερα η μέρα επιφύλασσε αυτή την τεράστια έκπληξη στη Στέλλα!», σχολίασε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Μόλις η Στέλλα κατάλαβε ότι είναι η απόλυτη νικήτρια, μπήκε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησε να κορνάρει.

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