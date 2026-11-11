Η καλύτερη στιγμή για την απόκτηση του τολμηρού Nissan Juke και του κορυφαίου Nissan Qashqai είναι τώρα! Για πρώτη φορά, η Nissan προσφέρει 5 χρόνια δωρεάν service για τα δύο δημοφιλή SUV της, κάνοντας την επιλογή τους πιο δελεαστική από ποτέ.

Το Nissan Juke, με τιμή από 22.990€, ξεχωρίζει για τον μοντέρνο χαρακτήρα και την τολμηρή σχεδίασή του, συνδυάζοντας στιλ και δυναμισμό με ευελιξία που ταιριάζει απόλυτα στις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Με τη χαρακτηριστική του σχεδίαση και την έντονη προσωπικότητά του, απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα compact SUV που δεν περνά απαρατήρητο.

Το Nissan Qashqai, με τιμή από 26.490€, συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, σύγχρονη υβριδική τεχνολογία και κορυφαία άνεση. Με ευρύχωρο εσωτερικό και προηγμένα συστήματα τεχνολογίας και ασφάλειας, παραμένει μία από τις κορυφαίες προτάσεις στην κατηγορία των C-SUV.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ένα test drive μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan και στο: https://www.nissan.gr/dealer-locate.html

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*Η προσφορά ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και αφορά 5 χρόνια service, τα οποία θα εκτελούνται στον επίσημο έμπορο από τον οποίο αγοράστηκε το όχημα.