Το Qashqai έχει όλα όσα αναζητά κανείς από ένα σύγχρονο C-SUV και ακόμα περισσότερα.

Το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των compact crossovers και έγινε σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, έγινε πιο προσιτό από ποτέ. Το Nissan Qashqai διατίθεται τώρα με τιμή από 26.490€, κάνοντας ακόμη πιο δελεαστική την απόκτηση ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Nissan – με εκπτώσεις που φτάνουν τις 5.100€.

Με 158 ίππους, hybrid τεχνολογία, δυναμική σχεδίαση, κορυφαία άνεση και προηγμένα συστήματα τεχνολογίας και ασφάλειας, το Qashqai έχει όλα όσα αναζητά κανείς από ένα σύγχρονο C-SUV και ακόμα περισσότερα.

Με την τρέχουσα εμπορική προσφορά, το Nissan Qashqai διατίθεται στις ακόλουθες τιμές στην εισαγωγική του έκδοση: