Ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή μετά την Black Friday 2026 καθώς ακολουθεί και η Cyber Monday.

Η Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 είναι η ημέρα κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, λόγω και της Black Friday 2026, η επίσημη πρεμιέρα της οποίας είναι η 27η Νοεμβρίου Το ωράριο καθορίζεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, επομένως οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν τι ισχύει για το κατάστημα που τους ενδιαφέρει.

Παρότι η επίσημη ημερομηνία είναι η 27η Νοεμβρίου, οι μειωμένες τιμές ενδέχεται να εμφανιστούν αρκετά νωρίτερα. Τα τελευταία χρόνια η Black Friday έχει πάψει να είναι υπόθεση μίας μόνο ημέρας, καθώς πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις προσφορές τους σε ολόκληρη την εβδομάδα ή και σε μεγαλύτερο διάστημα.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η σύγκριση τιμών παραμένει βασικό εργαλείο για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν πραγματικά τις εκπτώσεις. Οι καταναλωτές καλό είναι να παρακολουθούν από νωρίς τις τιμές των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν, ώστε να μπορούν να κρίνουν αν μία προσφορά είναι ουσιαστική.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Πριν από μια αγορά, οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν την αξιοπιστία της επιχείρησης, τα έξοδα αποστολής, τη διαθεσιμότητα, τον χρόνο παράδοσης, τις δυνατότητες επιστροφής και τους όρους πληρωμής.

Για άγνωστες ή πρωτοεμφανιζόμενες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, η προσοχή πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Αν λείπουν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, όπως εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, email ή ΑΦΜ, είναι προτιμότερο να προηγείται διασταύρωση της αξιοπιστίας του καταστήματος.

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Σημαντικός είναι και ο τρόπος παρουσίασης των εκπτώσεων. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η τιμή αναφοράς για την ανακοίνωση μείωσης είναι, κατά κανόνα, η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.