Πέρα από την μηνιαίες καταβολές των συντάξεων και των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, στο τέλος του Νοεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και την επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους.

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους αναμένεται να πληρωθούν στο τέλος Νοεμβρίου. Εκτός από αυτά, στο τέλος του μήνα θα πληρωθούν και οι συντάξεις αλλά και τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά, το επίδομα 400 ευρώ έχει διευρυμένα κριτήρια έτσι ώστε να το λάβουν πάνω από 2 εκατ. συνταξιούχοι.

Επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πληρωθεί στο τέλος του Νοέμβρη σε χιλιάδες δικαούχους. Τι γίνεται όμως γι' αυτούς που δεν έχουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο; Βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος την επιστροφή ενοικίου είναι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης, ο μισθωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE να υποβάλει αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν ενεργή το προηγούμενο έτος, μαζί με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

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Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανήλικου εκμισθωτή. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν και όταν ο δικαιούχος αποκλείεται επειδή τα στοιχεία για την Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσε είναι ελλιπή ή λανθασμένα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προσκομίσει τη σύμβαση μίσθωσης, αποδεικτικά πληρωμής και βεβαίωση της υπηρεσίας του για τον τόπο εργασίας.

Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή αυτών των περιπτώσεων έως το τέλος Νοεμβρίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 20 Οκτωβρίου. Υπάρχει, πάντως, τελικό περιθώριο υποβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για το σύνολο των δικαιούχων της γενικής επιστροφής, η καταβολή θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου.

Παράλληλα, εφαρμόζονται τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που έχουν ήδη νομοθετηθεί:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμο.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα νέα όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Έτσι, το φετινό μέτρο δημιουργεί δύο διαφορετικές ταχύτητες για τους ενοικιαστές: από τη μία τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου και από την άλλη την ειδική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς της περιφέρειας, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να φτάσουν συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων.

Επίδομα 400 ευρώ

Στα 400 ευρώ διαμορφώνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για το 2026, με διεύρυνση των κατηγοριών των δικαιούχων. Σύμφωνα με σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες, ανάδοχους γονείς και εργαζομένους που λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα αναπηρίας. Η καταβολή προβλέπεται να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και αναμένεται να καταβληθεί για το 2026 τον επόμενο μήνα.

Ειδικότερα, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

Οι συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 65 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου του e-ΕΦΚΑ, ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί που υπάγονται στις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οι συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας τον Σεπτέμβριο του 2026. Οι δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ. Οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη και επίδομα απολύτου αναπηρίας, εφόσον έχουν ισόβιο ποσοστό αναπηρίας 100%. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου και ανικανότητας. Οι δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι των προβλεπόμενων επιδομάτων αναπηρίας του Δημοσίου, βάσει των σχετικών συνταξιοδοτικών διατάξεων. Οι δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας από ίδιο δικαίωμα, η οποία υπολογίζεται βάσει των διατάξεων για τις πολεμικές συντάξεις και καταβάλλεται από το Δημόσιο. Τα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται αναδρομική καταβολή προνοιακής παροχής για τον Νοέμβριο του 2026, μετά την τακτική πληρωμή της παροχής του συγκεκριμένου μήνα. Οι ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που έχουν ενταχθεί σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση. Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας για τους ίδιους. Οι εργαζόμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα για μέλος της οικογένειάς τους που πάσχει από τετραπληγία ή παραπληγία.

Η μόνη βασική προϋπόθεση

Βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπως εξήγησε προ ημερών η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom, το επίδομα αφορά περίπου 2,3 εκατομμύρια συνταξιούχους, ενώ δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Εκτός της ενίσχυσης μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, ακόμη και αν έχουν θεμελιώσει σύνταξη με πολλά έτη ασφάλισης. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη.

Χωρίς όριο οι ανασφάλιστοι υπερήλικες

Χωρίς ηλικιακό όριο δικαιούνται την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος και τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Στην ίδια κατηγορία μπορούν να εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν σχετικό επίδομα.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία αίτηση. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για το αν πληρούν τα κριτήρια.

Συντάξεις Δεκεμβρίου

Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και αφορά κυρίως όσους προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων.

Ειδικότερα, την ημερομηνία αυτή αναμένεται να καταβληθούν:

- Οι κύριες συντάξεις των πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

- Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και έπειτα, βάσει του νόμου 4387/2016.

- Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το εάν οι δικαιούχοι προέρχονται από την κατηγορία των μισθωτών ή των μη μισθωτών.

Ποιοι συνταξιούχοι ακολουθούν στις 27 Νοεμβρίου

Το δεύτερο κύμα πληρωμών τοποθετείται χρονικά την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, καθώς και εκείνες του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, στη δεύτερη φάση περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα προβλέπεται η πληρωμή τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναμένεται να πληρωθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν: