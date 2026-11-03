H υποχρέωση διασύνδεσης μετατίθεται για τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου 2027 δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στα πρατήρια καυσίμων για την υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών POS με τα ταμειακά συστήματα που καθοδηγούνται από αντλίες καυσίμων.

Η νέα προθεσμία προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρέχοντας πρόσθετο χρόνο στις επιχειρήσεις του κλάδου για την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών.

Ειδικότερα, με την απόφαση Α.1232/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6575/30.10.2026, τροποποιείται το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των μέσων πληρωμών με τα ταμειακά συστήματα. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τα πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα τα οποία καθοδηγούνται από αντλίες καυσίμου και καλύπτει τις συναλλαγές πώλησης καυσίμων.

Μετατίθεται για τις 31 Οκτωβρίου 2027

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η υποχρέωση διασύνδεσης μετατίθεται για τις 31 Οκτωβρίου 2027, ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) ή υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Πρόκειται για ειδική παρέμβαση, η οποία δεν επεκτείνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που διαθέτουν POS, αλλά περιορίζεται στα συγκεκριμένα συστήματα των πρατηρίων καυσίμων.

Η απόφαση τροποποιεί την Α.1157/2023, η οποία καθορίζει τις διαδικασίες αναβάθμισης των μέσων πληρωμών και τη διασύνδεσή τους με τα ταμειακά συστήματα. Παράλληλα, επέρχονται αλλαγές στην απόφαση Α.1147/2025, που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης μεταξύ φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και τερματικών EFT/POS.

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Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 της συγκεκριμένης απόφασης τίθενται σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2027, ενώ για την παράγραφο 3 διατηρείται η ημερομηνία της 1ης Νοεμβρίου 2025. Στο σκεπτικό της ρύθμισης επισημαίνεται η ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου συμμόρφωσης, λόγω των απαιτήσεων λειτουργίας και διασύνδεσης των μέσων πληρωμών με τα ταμειακά συστήματα που καθοδηγούνται από αντλίες καυσίμων.

Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου 2027 δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στα πρατήρια καυσίμων για την υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών POS με τα ταμειακά συστήματα που καθοδηγούνται από αντλίες καυσίμων.

Η νέα προθεσμία προβλέπεται σε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρέχοντας πρόσθετο χρόνο στις επιχειρήσεις του κλάδου για την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών.

Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ

Ειδικότερα, με την απόφαση Α.1232/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6575/30.10.2026, τροποποιείται το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των μέσων πληρωμών με τα ταμειακά συστήματα. Η παράταση αφορά αποκλειστικά τα πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα τα οποία καθοδηγούνται από αντλίες καυσίμου και καλύπτει τις συναλλαγές πώλησης καυσίμων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η υποχρέωση διασύνδεσης μετατίθεται για τις 31 Οκτωβρίου 2027, ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) ή υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Πρόκειται για ειδική παρέμβαση, η οποία δεν επεκτείνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που διαθέτουν POS, αλλά περιορίζεται στα συγκεκριμένα συστήματα των πρατηρίων καυσίμων.

Η απόφαση τροποποιεί την Α.1157/2023, η οποία καθορίζει τις διαδικασίες αναβάθμισης των μέσων πληρωμών και τη διασύνδεσή τους με τα ταμειακά συστήματα. Παράλληλα, επέρχονται αλλαγές στην απόφαση Α.1147/2025, που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης μεταξύ φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και τερματικών EFT/POS.

Πότε τίθενται σε ισχύ οι νέες προθεσμίες

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 της συγκεκριμένης απόφασης τίθενται σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2027, ενώ για την παράγραφο 3 διατηρείται η ημερομηνία της 1ης Νοεμβρίου 2025. Στο σκεπτικό της ρύθμισης επισημαίνεται η ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου συμμόρφωσης, λόγω των απαιτήσεων λειτουργίας και διασύνδεσης των μέσων πληρωμών με τα ταμειακά συστήματα που καθοδηγούνται από αντλίες καυσίμων.