Έφυγε από την ζωή ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο.

Τραγωδία στην ποδοσφαιρική Ισπανίας! Ο παίκτης της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, που είχε μία σοκαριστική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της Τρίτης (03.11.2026).

Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, έχοντας δεχθεί ένα τρομερό εναέριο χτύπημα -με το γόνατο στο στήθος- από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, στις καθυστερήσεις του αγώνα στο Ελιοδόρο Ροντρίγκεθ.

Μετά το χτύπημα που δέχθηκε, ο Χέσους ντε Μιγκέλ Αλμέιδα φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του, με συμπαίκτες και αντιπάλους να φωνάζουν τους γιατρούς, για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτοί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Νουέστα Σενιόρα ντε λα Καντελάρια», αλλά μια ημέρα μετά, κατέληξε.

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.

Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τόσο η Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όσο και οι αρχές της La Liga, σκοπεύουν να κηρύξουν ημέρες εθνικού πένθους, ενώ όλοι οι επερχόμενοι αγώνες πρωταθλήματος και Copa del Rey θα ξεκινήσουν με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.