Ο κ. Βαρεμένος διαδέχθηκε τον Μιλιτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος είχε αναδειχθεί βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε, με σημερινή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Βαρεμένος, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του στο αξίωμα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Βαρεμένος διαδέχθηκε τον Μιλιτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος είχε αναδειχθεί βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε στις 16/07/2026 και, εν τέλει, παραιτήθηκε από το αξίωμά του στις 29/10/2026.

Μετά την επιστολή του κ. Βαρεμένου, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 48, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε 12.