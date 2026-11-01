Με κατεπείγουσα επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Κοτρωνιά, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι οι εταιρείες απουσίαζαν από τη συνεδρίαση της 30ής Οκτωβρίου, παρά την πρόσκληση που είχαν λάβει.

Την έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής την Τρίτη 3 Νοεμβρίου ζητά ο Νίκος Παππάς, προκειμένου να κληθούν σε ακρόαση οι εκπρόσωποι των εταιρειών διαχείρισης δανείων (servicers).

Με κατεπείγουσα επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γιώργο Κοτρωνιά, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι οι εταιρείες απουσίαζαν από τη συνεδρίαση της 30ής Οκτωβρίου, παρά την πρόσκληση που είχαν λάβει.

«Οι servicers απουσίαζαν. Αιτούμαστε νέα συνεδρίαση με μοναδικούς καλεσμένους τους εκπροσώπους τους», τονίζει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται, οι εταιρείες αποδίδουν την απουσία τους στην καθυστερημένη πρόσκληση, δηλώνοντας διαθέσιμες να συμμετάσχουν σε νέα ακρόαση.

Ο Νίκος Παππάς ζητά η διαδικασία να πραγματοποιηθεί πριν από τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, την Τετάρτη, ώστε οι βουλευτές να έχουν προηγουμένως λάβει απαντήσεις. Όπως υπογραμμίζει, οι εταιρείες που διαχειρίζονται δάνεια και κατοικίες εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών οφείλουν να λογοδοτήσουν στη Βουλή πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Η επιστολή του Νίκου Παππά

«Οι servicers απουσίαζαν. Αιτούμαστε νέα συνεδρίαση με μοναδικούς καλεσμένους τους εκπροσώπους τους

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Κατεπείγον αίτημα προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Γιώργο Κοτρωνιά, με κοινοποίηση σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, για την έκτακτη σύγκλησή της την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, το απόγευμα, καταθέτει ο Νίκος Παππάς.

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του κόμματος ζητά η συνεδρίαση να έχει αποκλειστικό θέμα την ακρόαση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers).

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών απουσίαζαν από την ακρόαση φορέων της 30ής Οκτωβρίου, παρότι είχαν προσκληθεί. Όλα τα κόμματα, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, επισήμαναν ότι όφειλαν να έχουν προσέλθει και να δώσουν απαντήσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εταιρείες επικαλούνται καθυστερημένη πρόσκληση και δηλώνουν πρόθυμες να συμμετάσχουν σε νέα συνεδρίαση.

Ο Νίκος Παππάς ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής και την έγκαιρη αποστολή νέων προσκλήσεων.

Η ακρόαση πρέπει να πραγματοποιηθεί την Τρίτη το απόγευμα, πριν από τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, που προγραμματίζεται για την Τετάρτη, ώστε οι βουλευτές να έχουν πλήρη εικόνα πριν κληθούν να νομοθετήσουν.

Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα δάνεια και τα σπίτια εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών οφείλουν να λογοδοτήσουν στη Βουλή. Πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο».