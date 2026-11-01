Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία. Πώς χτυπήθηκε η Binance.

Σταδιακά επαναφέρει από σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, τις αναλήψεις κρυπτονομισμάτων η Binance, μετά τη γιγαντιαία κυβερνοεπίθεση κατά την οποία εκλάπησαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αντικαταστήσει το 95% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας ίδια κεφάλαια, προκειμένου να αποκαταστήσει τη δυνατότητα συναλλαγών των πελατών του.

Η υπόθεση αποκτά και γεωπολιτικές διαστάσεις, καθώς το FBI απέδωσε την επίθεση σε ομάδα χάκερ που, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, συνδέεται με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

Πότε ξεκινούν οι αναλήψεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Binance, η πρώτη φάση επαναλειτουργίας των αναλήψεων έχει προγραμματιστεί για σήμερα, μεταξύ 08:00 και 11:00 ώρα Ελλάδας.

Αρχικά, η διαδικασία αφορά 15 διαφορετικά κρυπτονομίσματα, μεταξύ των οποίων το bitcoin, το ether, το XRP και το dogecoin.

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Η επαναφορά των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, καθώς το ανταλλακτήριο επιχειρεί να διασφαλίσει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των συναλλαγών.

Πώς καλύφθηκαν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα

Η Binance γνωστοποίησε ότι χρησιμοποίησε εταιρικά κεφάλαια για την αγορά κρυπτονομισμάτων, αντικαθιστώντας σχεδόν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που αφαιρέθηκαν κατά την κυβερνοεπίθεση.

Το ποσοστό που παραμένει ακάλυπτο ανέρχεται περίπου στο 5% και αφορά κυρίως ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ρευστότητα.

Όπως εξήγησε η εταιρεία, η απόκτησή τους μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούν άμεσα οι απαραίτητες ποσότητες από την αγορά.

Το FBI συνδέει την επίθεση με τη Βόρεια Κορέα

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το FBI ανακοίνωσε ότι πίσω από την κυβερνοεπίθεση βρίσκεται η ομάδα TraderTraitor, την οποία χαρακτηρίζει κρατικά υποστηριζόμενη μονάδα της Βόρειας Κορέας.

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει συνδεθεί από τις αμερικανικές Αρχές με επιχειρήσεις κλοπής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η επίθεση στη Binance περιγράφεται ως η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία που έχει καταγραφεί, με το ύψος των απωλειών να αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών.