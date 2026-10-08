Θεσπίζονται κανόνες για την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τον προσδιορισμό της μέσης τιμής κτήσης σε περιπτώσεις διαδοχικών αγορών.

Νέο φορολογικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματαπροωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέποντας φορολόγηση της υπεραξίας με συντελεστή 10% και αφορολόγητο όριο 500 ευρώ ετησίως. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο την κάλυψη του νομοθετικού κενού στη φορολογική μεταχείριση των κρυπτοστοιχείων.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα από τη μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων θα φορολογούνται με συντελεστή 10%. Η φορολογητέα υπεραξία θα υπολογίζεται, κατά κανόνα, ως η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης.

Παράλληλα, θεσπίζονται κανόνες για την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τον προσδιορισμό της μέσης τιμής κτήσης σε περιπτώσεις διαδοχικών αγορών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη ότι υπεραξία έως 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος δεν θα φορολογείται. Επιπλέον, η ανταλλαγή ενός κρυπτοστοιχείου με άλλο δεν θα δημιουργεί φορολογητέα υπεραξία.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει επίσης τη φορολόγηση εισοδημάτων από δραστηριότητες όπως το staking, ο δανεισμός κρυπτοστοιχείων και η παροχή ρευστότητας. Οι σχετικές αποδόσεις θα αντιμετωπίζονται φορολογικά ως τόκοι και θα επιβαρύνονται με συντελεστή 10%.

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Αλλαγές στα τεκμήρια

Αλλαγές προβλέπονται και στα τεκμήρια, καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων θα εντάσσεται στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δικαιολογούν τα ποσά που διαθέτουν για τις συγκεκριμένες αγορές.

Παράλληλα, τα κρυπτοστοιχεία που χορηγούνται ως παροχή σε είδος σε εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους θα αποτιμώνται με βάση την αξία τους σε ευρώ κατά τον χρόνο απόκτησης.

Τι ισχύει για κληρονομιές, δωρέες και γονικές παροχές

Για τις κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, τα κρυπτοστοιχεία θα χαρακτηρίζονται ως ασώματη κινητή περιουσία στην αλλοδαπή, με την αξία τους να προσδιορίζεται βάσει της αποτίμησής τους σε ευρώ την προηγούμενη ημέρα από τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης. Επιπλέον, προβλέπεται δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης υπεραξιών από παλαιότερες μεταβιβάσεις, εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, χωρίς πρόστιμα ή τόκους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τέλος, δεν θα επιβάλλεται Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής στις πωλήσεις κρυπτοστοιχείων.