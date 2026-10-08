Η απόφαση στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φορολογικών υποθέσεων.

Αλλαγές στη διαδικασία επιστροφής φόρων, στην κατανομή των φορολογικών ελέγχων και στην οργανωτική δομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) φέρνει νέα απόφαση του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή. Η απόφαση προβλέπει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων πέντε ΔΟΥ, δημιουργία νέου τμήματος για τις επιστροφές και τις εισπράξεις, καθώς και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φορολογικών υποθέσεων, επιτρέποντας σε συγκεκριμένες ΔΟΥ να διενεργούν ελέγχους επιστροφής φόρων, τελών και εισφορών για φορολογούμενους που υπάγονται σε άλλες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι ΔΟΥ Κορίνθου, Πατρών, Τρίπολης, Σπάρτης και Αγρινίου αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μερικούς ελέγχους για επιστροφές ποσών που αφορούν φορολογούμενους των ΔΟΥ Πύργου, Ζακύνθου και Αμαλιάδας.

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους ελέγχους επιστροφών και δεν συνεπάγεται γενική μεταφορά των φορολογικών υποθέσεων στις πέντε υπηρεσίες.

Το νέο καθεστώς θα εφαρμόζεται και σε αιτήσεις ή δηλώσεις επιστροφής φόρων που έχουν ήδη υποβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.

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Αντίθετα, οι υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί εντολή ελέγχου θα ολοκληρώνονται από τη ΔΟΥ Πύργου.

Οι αλλαγές στις αρμοδιότητες των ΔΟΥ τίθενται σε ισχύ στις 27 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ.

Νέο τμήμα για επιστροφές και εισπράξεις

Παράλληλα, συστήνεται το «Τμήμα Δ’ – Επιστροφών και Λοιπών Διαδικασιών Είσπραξης» στη Διεύθυνση Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών της ΑΑΔΕ.

Το νέο τμήμα αναλαμβάνει την παρακολούθηση της νομοθεσίας και την παροχή οδηγιών για επιστροφές και διαγραφές οφειλών, παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εκχωρήσεις απαιτήσεων και κατασχέσεις στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου.

Ταυτόχρονα, το «Τμήμα Α’ – Εκούσιας Είσπραξης και Επιστροφών» μετονομάζεται σε «Τμήμα Α’ – Εκούσιας Είσπραξης και Συμμόρφωσης Φορολογουμένων».

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ζητήματα φορολογικής ενημερότητας, συμψηφισμών, ρυθμίσεων οφειλών, εξωδικαστικού μηχανισμού και αναστολής είσπραξης χρεών για πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Τέλος, ανακαθορίζονται αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων. Στο αρμόδιο Τμήμα Ε’ ανατίθεται η εποπτεία της ορθής εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών, για τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.