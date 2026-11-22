Σημαντικές είναι οι αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται και θα εποπτεύονται οι πρακτικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο φέρνει σειρά τροποποιήσεων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), επιχειρώντας να αναμορφώσει το πλαίσιο των προστίμων και των διοικητικών κυρώσεων, αλλά και να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στην αφαίρεση διπλώματος για συγκεκριμένες παραβάσεις, διαφορετική αντιμετώπιση των παραβάσεων στάθμευσης, ειδικές προβλέψεις για τους νέους οδηγούς που επιθυμούν να οδηγήσουν οχήματα υψηλής ισχύος, όπως τα supercars, καθώς και την υποχρεωτική χρήση τεχνολογικών μέσων στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 10:00.

Τι αλλάζει στην αφαίρεση διπλώματος

Μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορά τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι οχήματος για το οποίο δεν διαθέτουν την απαιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης.

Με τη νέα πρόβλεψη, διατηρείται το διοικητικό πρόστιμο, ωστόσο η αφαίρεση του διπλώματος περιορίζεται στον έναν μήνα, αντί της ισχύουσας ετήσιας διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαραίτητη επέκταση της άδειάς του στην αντίστοιχη κατηγορία οχήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, διαφοροποιείται η αντιμετώπιση των απλών παραβάσεων στάθμευσης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν θα επιβάλλεται πλέον το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, ενώ την ίδια στιγμή το χρηματικό πρόστιμο θα αυξηθεί.

Αντίθετα, αυστηρότερες κυρώσεις προβλέπονται για όσους κυκλοφορούν με οχήματα των οποίων οι πινακίδες κυκλοφορίας δεν είναι ευκρινώς ορατές ή δεν μπορούν να αναγνωριστούν από τα τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων.

Ειδικοί κανόνες για νέους οδηγούς και supercars

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους νέους οδηγούς και τη δυνατότητά τους να οδηγούν αυτοκίνητα ιδιαίτερα υψηλής ισχύος.

Το νομοσχέδιο εισάγει ειδικούς κανόνες για την οδήγηση supercars από νέους οδηγούς, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για την κυκλοφορία οχημάτων με αυξημένες επιδόσεις και ισχύ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, με έμφαση στην εμπειρία και τις οδηγικές δυνατότητες όσων βρίσκονται στα πρώτα τους χρόνια πίσω από το τιμόνι.

Στις υπόλοιπες αλλαγές περιλαμβάνεται η θέσπιση νέας παράβασης για λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν περισσότερους επιβάτες από τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα κίνησης των οχημάτων οδικής βοήθειας στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται ταχύτερα σε περιστατικά που απαιτούν άμεση παρέμβαση στους αυτοκινητοδρόμους.

Κάμερες 360° και τεχνητή νοημοσύνη στις εξετάσεις οδήγησης

Σημαντικές είναι οι αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται και θα εποπτεύονται οι πρακτικές εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η υποχρεωτική καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, μέσω tablet που θα χρησιμοποιεί ο εξεταστής, αλλά και φορητής κάμερας 360 μοιρών.

Η κάμερα θα είναι προσανατολισμένη στα πεντάλ και στη θέση του εκπαιδευτή, ώστε να καταγράφεται η διαδικασία και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η εξέταση.

Παράλληλα, εισάγεται ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης μέσω QR code, το οποίο θα αφορά τον εξεταστή, το εκπαιδευτικό όχημα, καθώς και το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου.

Στο νέο σύστημα εντάσσεται επίσης αυτοματοποιημένος έλεγχος με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σωστά και λειτουργούν κανονικά.

Την ίδια στιγμή, αυστηρότερες γίνονται οι κυρώσεις για περιπτώσεις πλαστογραφίας ή παραπλάνησης σχετικά με την ταυτότητα του υποψηφίου οδηγού, είτε αυτές εντοπίζονται κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικών ελέγχων είτε μέσω των καμερών που χρησιμοποιούνται στις εισόδους των χώρων διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού προβλέπεται ακόμη η δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Εκπαιδευτικών Οχημάτων των σχολών οδηγών, με στόχο την καταγραφή των οχημάτων, τον έλεγχο της νομιμότητας και της καταλληλότητάς τους, αλλά και την αποτελεσματικότερη εποπτεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ψηφιοποίηση και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Πέρα από τις αλλαγές στον ΚΟΚ και στις εξετάσεις οδήγησης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ενσωματώνοντας στο εθνικό δίκαιο τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και δεδομένων για τη βελτίωση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας των οδικών μεταφορών, αλλά και την προώθηση πιο βιώσιμων μορφών μετακίνησης.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου μεταφορών, με συνδυασμό αυστηρών κανόνων, αναλογικότητας και διαφάνειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στην αξιοπιστία των εξετάσεων οδήγησης, ώστε η απόκτηση άδειας να βασίζεται σε μια διαδικασία που διασφαλίζει ότι κάθε νέος οδηγός διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Οι προτεινόμενες διατάξεις βρίσκονται πλέον σε δημόσια διαβούλευση, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους πριν από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.