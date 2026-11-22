Στόχος φέρεται να ήταν 20χρονος που είχε εμπλακεί νωρίτερα σε καβγά.

Σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Βόλο, όταν ομάδα περίπου 50 ατόμων επιτέθηκε με καδρόνια και στυλιάρια σε παρέα περίπου 10 νεαρών που βρισκόταν σε πάρκο κοντά στο Νοσοκομείο της πόλης. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, ηλικίας 17 και 20 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση ήταν αιφνιδιαστική, με τους δεκάδες νεαρούς να εισβάλλουν στον χώρο κρατώντας αυτοσχέδια αντικείμενα και να επιτίθενται σε όσους βρίσκονταν εκεί. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, καθώς τα χτυπήματα είχαν ως αποτέλεσμα αρκετά άτομα να πέσουν στο έδαφος, ενώ άλλα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σημείο τρέχοντας στους γύρω δρόμους.

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Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση δύο νεαρών, οι οποίοι δέχθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα. Μάλιστα, ένας από τους εμπλεκομένους φέρεται να εντοπίστηκε αναίσθητος μετά την επίθεση, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση.

Το επεισόδιο που προηγήθηκε και τα απειλητικά μηνύματα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο η βίαιη επίθεση να συνδέεται με προσωπική διαμάχη που είχε προηγηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας 20χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα που δέχθηκε την επίθεση, είχε εμπλακεί προηγουμένως σε καβγά με τρεις άλλους νεαρούς. Μετά το περιστατικό, φέρεται να έλαβε απειλητικά μηνύματα, με τα οποία τον προειδοποιούσαν ότι θα υποστεί συνέπειες για όσα είχαν συμβεί.

Λίγες ώρες αργότερα, ενώ βρισκόταν μαζί με τους φίλους του στο πάρκο κοντά στο νοσοκομείο, εμφανίστηκε η πολυμελής ομάδα των νεαρών και ακολούθησε η επίθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι προέρχονταν από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου. Ωστόσο, τα ακριβή κίνητρα και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων που συμμετείχαν στο επεισόδιο αποτελούν αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης.