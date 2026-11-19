Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε επιχειρήσει νωρίτερα να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της πρώτης επίθεσης.

Η στρατηγικής σημασίας γέφυρα του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας, δέχθηκε εκ νέου επίθεση, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, λίγο αφότου τμήμα της κατέρρευσε έπειτα από ουκρανικό πλήγμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Ως αποτέλεσμα μιας ακόμη επίθεσης στη Γέφυρα της Κριμαίας, η κυκλοφορία ανεστάλη προσωρινά», έγραψε ο Αξιόνοφ στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. «Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών».

Η γέφυρα αποτελεί ζωτικής σημασίας γραμμή ανεφοδιασμού για τα ρωσικά στρατεύματα και έχει τεράστια συμβολική αξία για τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έθεσε την κατασκευή της ως βασική προτεραιότητα μετά την παράνομη προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς ο Πούτιν προετοιμαζόταν να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο πλαίσιο της συνόδου του APEC στη Σεντζέν.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε τα προηγούμενα πλήγματα στη γέφυρα ως το έβδομο στάδιο αυτού που χαρακτήρισε «μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση ως απάντηση στα ρωσικά πλήγματα κατά των υποδομών μας».

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Μετά το πλήγμα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο, δηλώνοντας ότι η γέφυρα θα ανοικοδομηθεί «ακόμη καλύτερη από πριν», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται την εφημερίδα Izvestia.

Η γέφυρα, κόστους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία με μήκος σχεδόν 19 χιλιομέτρων αποτελεί τη μεγαλύτερη οδική/σιδηροδρομική διάβαση στην Ευρώπη, κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί 40.000 αυτοκίνητα ημερησίως και να μεταφέρει 14 εκατομμύρια επιβάτες και 13 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.