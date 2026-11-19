Με ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά πως «ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν χάσει τον ύπνο τους με την Εξεταστική, γιατί καταλαβαίνουν πως δεν θα μπορέσουν να κρύψουν τις ευθύνες τους για το πάρτι των funds».

Μπορεί ο Νίκος Παππάς να έκανε λόγο στα Παραπολιτικά (Βασίλης Σκουρής – Σωτήρης Ξενάκης) για «ανοησίες» αναφερόμενος στην ερμηνεία πως η Εξεταστική για το ιδιωτικό χρέος που εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπερψήφισε το ΠΑΣΟΚ έχει ως βασικό στόχο τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο μισή ώρα αργότερα ήρθε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να επιβεβαιώσει μέχρι κεραίας τα εν λόγω σενάρια.

Με ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη εκτιμά πως «ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν χάσει τον ύπνο τους με την Εξεταστική, γιατί καταλαβαίνουν πως δεν θα μπορέσουν να κρύψουν τις ευθύνες τους για το πάρτι των funds». Και αφού απευθύνει ερωτήματα προς απάντηση στη ΝΔ για τα funds, σημειώνει: «Η δε ΕΛΑΣ προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα πάνω στον πανικό της, γιατί πλέον θα αποκαλυφθεί ο ταυτόσημος ρόλος του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη».

Δηλαδή, αντί η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια –ευτυχώς αποτυχημένη– πλήρους απελευθέρωσης των πλειστηριασμών χωρίς καν δικαστική απόφαση από την κυβέρνηση της ΝΔ και την πλήρη ασυδοσία των funds επτά χρόνια τώρα, μέσα από έναν φαινομενικά διμέτωπο που επί της ουσίας είναι μονομέτωπος θα επικεντρώνεται στον Τσίπρα.

Για όποιον είχε αμφιβολία στο πού αποσκοπεί η εν λόγω Εξεταστική. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κρυφτεί και το ΠΑΣΟΚ δεν τον αφήνει...

Ν.Α.