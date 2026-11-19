ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την εξεταστική επιτροπή που συστάθηκε με πρόταση της Κουμουνδούρου, για να συγκαλύψουν τις δικές τους ευθύνες και να στοχοποιήσουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Μια εξεταστική επιτροπή που θα ερευνήσει (;) το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα, υπερψήφισε η Βουλή, κατόπιν πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ - που συνέβαλε, στον βαθμό που του αναλογεί προς τη διόγκωση του -, με την Όλγα Γεροβασίλη να καταγγέλλει ανοιχτά ότι οι παλιοί της σύντροφοι στην Κουμουνδούρου επιχειρούν να συμψηφίσουν την περίοδο 2015-2019, με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Με την υπόθεση να έχει έντονο «αντιΤσίπρα άρωμα», αρκετοί αναφέρουν ότι αν η επιτροπή κάνει σωστά τη δουλειά της και δεν μετατραπεί σε προεκλογικό κυβερνητικό σόου, θα είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να ερευνηθεί η περίοδος της δικής τους διακυβέρνησης, που παρά τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της Ά κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών.

Από το άρθρο 23, στην «αυτοκριτική» Παππά

Δεν έχουν περάσει καλά, καλά δύο εβδομάδες από τη στιγμή που ξέσπασε «θύελλα» αντιδράσεων για το άρθρο 23 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος. Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι ούτε λίγο, ούτε πολύ, έδινε τη δυνατότητα στους servicers και τα funds να προχωρούν ακόμα και σε πλειστηριασμούς ακινήτων, χωρίς δικαστική απόφαση, αν ένας δανειολήπτης καθυστερούσε τρεις δόσεις του δανείου.

Η κυβέρνηση υπό το βάρος της γενικευμένης κατακραυγής αναγκάστηκε να αποσύρει το επίμαχο άρθρο. Ωστόσο, κατέστη απόλυτα σαφές ότι επιχείρησε να περάσει μια διάταξη που έμοιαζε να είναι γραμμένη από τα γραφεία εκείνων των εταιριών που προσπαθούν να «βάλουν χέρι» στη λαϊκή περιουσία.

Κάπου εκεί, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ξεκινάει μια αλληλουχία γεγονότων που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Αντί το Μαξίμου να βρίσκεται στα «σχοινιά» μετά και την άτακτη φυγή στην οποία εξαναγκάστηκε, ήρθε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνήσει το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα, από το 2015 ως το 2023.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Νίκος Παππάς, επτά ολόκληρα χρόνια μετά την ήττα του 2019, έκανε αυτοκριτική διάρκειας πέντε δευτερολέπτων για τις ευθύνες του κόμματος του, αρκούμενος στο να αναγνωρίσει πως «έγιναν λάθη». Και απέδωσε σε θέση αρχής το γεγονός ότι πρότεινε να ερευνηθούν και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης 2015-2019.

Φαίνεται, όμως, ότι οι μέχρι πρότινος σύντροφοι του, δεν τον πολυπιστεύουν. Αντίθετα, θεωρούν ότι η πρόταση έγινε εκ του πονηρού, με σκοπό τον συμψηφισμό της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, με εκείνης της Νέας Δημοκρατίας και με στόχο τον πρώην πρωθυπουργό. Αυτό, τουλάχιστον, ισχυρίζονται μέλη του Κοινοβουλίου που αποχώρησαν από την Κουμουνδούρου, βλέπουν με ενδιαφέρον την ΕΛΑΣ, αλλά ακόμα δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή.

Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ με «αντιΤσίπρα άρωμα»

Σε πολιτικό επίπεδο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μια κίνηση που βολεύει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι θα πάρει τα «βλέμματα» από το περίφημο σχέδιο «Ηρακλής» - με το οποίο δόθηκαν πάνω από 18 δισ. κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες και επί της ουσίας θεσμοθετήθηκαν οι εύκολοι και γρήγοροι πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών.

Πως; Όπως γίνεται σε κάθε εξεταστική επιτροπή, όπου το κυβερνών κόμμα κάνει ότι θέλει, προκλητικά, χωρίς να δίνει κανέναν λογαριασμό. Επομένως, ποιος πιστεύει πραγματικά ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση θα δώσουν «λογαριασμό» για τα πεπραγμένα τους την τελευταία επταετία;

Και με ποιον άλλο τρόπο; Συμψηφίζοντας, επί της ουσίας, την περίοδο 2015-2019, όπου παρά τις πιέσεις της τρόικας διατηρήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, λένε τα ίδια πρόσωπα.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούν ότι ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την εξεταστική επιτροπή που συστάθηκε με πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για να συγκαλύψουν τις δικές τους ευθύνες και να στοχοποιήσουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Ακόμα πιο ξεκάθαρη, με ιδιαιτέρως σκληρή γλώσσα κατά της νυν ηγεσίας της Κουμουνδούρου, ήταν η Όλγα Γεροσβασίλη, που δεν έχει ενταχθεί ακόμα επισήμως στην Αμαλίας και υπερψήφισε την πρόταση.

«Όσο για τους συντάκτες της Πρότασης, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι συμψηφισμοί οδηγούν σε επικοινωνιακή εκμετάλλευση, που έχει ήδη ξεκινήσει από όσους φαντασιώνονται ένα νέο αντι-Τσίπρα μέτωπο, με μοναδικό ωφελημένο τον Μητσοτάκη; Η απάντηση είναι απλή: “Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις”».