Με στόχο τον Αλ. Τσίπρα ανοίγονται και προς το ΠΑΣΟΚ και προς τη Νέα Αριστερά.

Η πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια είναι αποκαλυπτική της στρατηγικής της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να υπονομεύσει όσο γίνεται την προσπάθεια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπό τον Αλ. Τσίπρα αναζητώντας προσέγγιση ταυτόχρονα με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Ζητώντας διερεύνηση πολιτικών ευθυνών για τα funds και επί κυβέρνησης Τσίπρα, σαν να μην ήταν υπουργοί τότε ο Ν. Παππάς και ο Π. Πολάκης, βρίσκουν σημείο συνάντησης με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά που κάνουν διμέτωπο αγώνα εναντίον της κυβέρνησης και της ΕΛΑΣ.

Τι κοινό έχουν η Α. Διαμαντοπούλου, ο Π. Πολάκης και ο Ευ. Τσακαλώτος; Απολύτως τίποτα πέρα από την πολεμική στον Αλέξη Τσίπρα που γίνεται κίνητρο για την Κουμουνδούρου προκειμένου να ανοιχτεί προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Για την ώρα, πάντως, δεν προκύπτει ούτε δημοσκοπικό όφελος ούτε προοπτική εκλογικής συνεργασίας. Αλλά το παλεύουν...

Α.