Οι πατάτες και το ρύζι ανήκουν στην κατηγορία τροφίμων με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, επομένως μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα.

Οι πατάτες και το ρύζι, θεωρούνται δύο από τα πιο αγαπημένα τρόφιμα μικρών και μεγάλων. Είναι γρήγορα και ευέλικτα στο μαγείρεμα, συνδυάζονται με άλλες τροφές και έχουν μία θέση σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Ωστόσο ανήκουν στην κατηγορία εκείνων των φαγητών με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, επομένως μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, επομένως ενδέχεται να οδηγήσουν στην αύξηση του σακχάρου.

Πατάτες και ρύζι – Δύο τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη: Πώς επηρεάζουν το σάκχαρο;

Οι πατάτες ανήκουν στα τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, ο οποίος δείχνει πόσο γρήγορα ένα τρόφιμο μπορεί να αυξήσει το σάκχαρο στο αίμα.

Βέβαια, αυτός, διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της πατάτας και τον τρόπο με τον οποίο μαγειρεύεται.

Για παράδειγμα, ο πουρές στιγμής περιέχει σαφώς υψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις βραστές πατάτες. Αντίστοιχα, οι γλυκοπατάτες περιέχουν υψηλές ποσότητες φυτικών ινών και μικρότερο ποσοστό γλυκαιμικού δείκτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με το health.com, όταν οι πατάτες μπουν στο ψυγείο μετά το μαγείρεμα και καταναλωθούν αργότερα, παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά αυτού.

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Σε ό,τι αφορά το ρύζι, ενδέχεται να αποτελεί ελαφρώς καλύτερη επιλογή όσο αφορά τη ρύθμιση του σακχάρου, καθώς σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα περιέχει μικρότερα ποσοστά γλυκαιμικού δείκτη.

Το λευκό ρύζι, βέβαια, έχει παρόμοιο γλυκαιμικό δείκτη με εκείνον της βραστής πατάτας, ενώ το καστανό εμφανίζει σαφώς μικρότερο και είναι λιγότερο πιθανό να συμβάλλει στην απότομη αυξομείωση του σακχάρου.

Ποια συμπτώματα «προδίδουν» το αυξημένο σάκχαρο;

Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει την τάση να ενημερώνει το σώμα σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή και αν πραγματοποιείται σε αυτόν.

Και σε αυτή την περίπτωσης, όταν το σάκχαρο στο αίμα έχει αυξηθεί, παρατηρούνται συμπτώματα όπως: έντονη δίψα, κόπωση ή αδυναμία, πονοκέφαλο, θολή όραση ή συχνοουρία.

Πώς να εντάξετε τις πατάτες και το ρύζι σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής;

Κάθε τρόφιμο όταν συνδυάζεται σωστά προσφέρει στον οργανισμό όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά του.

Έτσι, και σε ό,τι αφορά το ρύζι και τις πατάτες μπορείτε να τα συνδυάσετε με ορισμένα φαγητά, έτσι ώστε να αποφύγετε την αύξηση του σακχάρου στο αίμα:

• Συνδυάστε τα με πρωτεΐνη και λαχανικά

• Καταναλώστε πρώτα λαχανικά πλούσιας ε φυσικές ίνες, ώστε να συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου.

• Περιορίστε τις ποσότητες

• Περπατήστε μετά το γεύμα.