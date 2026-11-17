Πώς μία προπόνηση των 7 λεπτών μπορεί να ενισχύσει το σώμα και να αυξήσει τις κινήσεις σας μέσα στην ημέρα.

Η καθιστική ζωή, δηλαδή η συνήθεια του να περνάτε πολλές ώρες καθισμένοι σε μία καρέκλα λόγω υποχρεώσεων, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στη σωματική σας υγεία, ακόμη και αν ακολουθείτε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα γυμναστικής και προπονήσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το tomsguide.com, οι λεγόμενες «μικροκινήσεις», γνωστές και ως «micromovements», μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον οργανισμό σας βοηθώντας το σώμα σας να παραμείνει ενεργό.

Μάλιστα, μία προπόνηση των 7 λεπτών, με ασκήσεις που γίνονται με το βάρος του σώματός σας, μπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο τρόπο ώστε να εντάξετε περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σας.

7 ασκήσεις για την προπόνηση των 7 λεπτών

Οι ασκήσεις που ακολουθούν, ενδυναμώνουν το σώμα, συμβάλλοντας στην ανακούφιση από το άγχος, ενισχύοντας παράλληλα τις αρθρώσεις και την κυκλοφορία του αίματος.

1. Καθίσματα: Η συγκεκριμένη άσκηση ενδυναμώνει το κάτω μέρος του σώματος, υποστηρίζοντας τη δύναμη των γλουτιαίων μυών, κάνοντας το περπάτημα ή το τρέξιμο ακόμη πιο εύκολο. Παράλληλα ενισχύει την κινητικότητα των ισχίων και των γονάτων.

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2. Κάμψεις: Οι κάμψεις ενδυναμώνουν σημαντικά το πάνω μέρος του σώματος, εστιάζοντας στους ώμους, τους τρικέφαλους και τους θωρακικούς μύες. Για μεγαλύτερη απόδοση κρατήστε ενεργούς τους κοιλιακούς.

3. Cat-Cow: Η άσκηση εκτελείτε αφού τοποθετήσετε τα χέρια και τα γόνατά σας στο έδαφος. Στη συνέχεια ανασηκώνεται τη μέση σας, επανέρχεστε στην αρχική σας θέση και πιέζετε ξανά τη μέση σας προς τα κάτω. Η συγκεκριμένη άσκηση βελτιώνει την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, συμβάλλει στην πιο σωστή στάση του σώματος και μειώνει τη δυσκαμψία.

4. Σύσφιξη της ωμοπλάτης: Η συγκεκριμένη άκσηση ενδυναμώνει σημαντικά το άνω μέρος του σώματος και συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης σας, καθώς ενεργοποιεί τους μυς των ώμων.

5. Προβολές: Εκτελείται εναλλάξ για κάθε πόδι και ενισχύει τους μυς των ισχίων, τους γλουτούς και τους οπίσθιους μηριαίους, τους τετρακέφαλους και τις γάμπες. Για μεγαλύτερη απόδοση κρατήστε τον κορμό σας ίσιο και φέρτε το ένα πόδι μπροστά κατεβαίνοντας ελεγχόμενα προς τα κάτω λυγίζοντας τα γόνατά σας.

6. Κοιλιακοί: Οι κοιλιακοί ενδυναμώνουν τον κορμό και τον ορθό κοιλιακό μυ, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος στην επιφάνεια της κοιλιάς. Για την σωστή εκτέλεση κρατήστε τα πέλματά σας σταθερά προς το έδαφος και ανασηκώστε τον κορμό σας.

7. Άσκηση Superman: Η άσκηση ενεργοποιεί τους μυς της πλάτης, των γλουτών, των οπίσθιων μηριαίων, των χεριών και των ώμων. Χρειάζεται να ξαπλώσετε μπρούμυτα και στη συνέχεια να ανασηκώσετε και να κρατήσετε τεντωμένα τα χέρια και τα πόδια σας με μία ελαφριά κίνηση προς τα επάνω.

Τι άλλαξε με την προπόνηση των 7 λεπτών

Σύμφωνα με το tomsguide.com, έπειτα από 30 ημέρες καθημερινής εξάσκησης και εφαρμογής της 7λεπτης προπόνησης παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη φυσική κατάσταση της ασκούμενης.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε καλύτερη κινητικότητα και μυϊκή αντοχή, τόσο κατά τη διάρκεια της άσκησης όσο και μετά από αυτή.

Παρατηρήθηκε βελτίωση στην κίνηση των αστραγάλων, των ισχίων και των γονάτων, καθώς επίσης «βελτιώθηκε» και η στάση του σώματος.

Τέλος, αυξήθηκε η σωματική ενέργεια μέσα στην ημέρα, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε βελτίωση στην εξωτερική εμφάνιση, στη μυϊκή διάπλαση και στη μυϊκή μάζα.