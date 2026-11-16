Πόση γυμναστική χρειάζεται την εβδομάδα.

Η άσκηση μπορεί να κάνει περισσότερα από το να ενδυναμώσει την καρδιά σας καθώς μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής σας πίεσης. Ωστόσο, ορισμένοι τύποι κίνησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, όπως η αερόβια άσκηση, η προπόνηση αντίστασης και η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT).

1. Αερόβια (καρδιο) άσκηση

Η αερόβια ή καρδιαγγειακή άσκηση ενσωματώνει τους μεγάλους μύες σας, όπως αυτούς στα χέρια και τα πόδια σας. Αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό και σας κάνει να αναπνέετε πιο δυνατά. Καθώς συνεχίζετε να κάνετε αερόβια άσκηση, αναπτύσσετε αντοχή και η καρδιά και οι πνεύμονές σας δυναμώνουν .

Μερικά παραδείγματα αερόβιας άσκησης περιλαμβάνουν:

Περπάτημα ή τζόκινγκ

Κολύμπι σε πισίνα ή αερόμπικ στο νερόΠοδηλασία

Σχοινάκι

Χορός

Παίζοντας αθλήματα όπως τένις, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο

Πώς επηρεάζει την αρτηριακή σας πίεση

Έρευνες έχουν δείξει ότι η αερόβια άσκηση βοηθά στη μείωση τόσο της συστολικής(ο κορυφαίος αριθμός σε μια μέτρηση αρτηριακής πίεσης) και διαστολική(ο κατώτερος αριθμός σε μια μέτρηση αρτηριακής πίεσης) αρτηριακή πίεση.

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Σε μελέτες, η αερόβια άσκηση βοήθησε στη μείωση της αρτηριακής πίεσης ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι αύξησαν την άσκησή τους με την πάροδο του χρόνου ή συνέχισαν να κάνουν το ίδιο επίπεδο δραστηριότητας. Η συστολική αρτηριακή πίεση μειώθηκε μεταξύ 10 και 11 χιλιοστών υδραργύρου (mmHg), ενώ η διαστολική αρτηριακή πίεση μειώθηκε μεταξύ 5 και 6,5 mmHg.2

Η αερόβια άσκηση μπορεί να έχει άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην αρτηριακή πίεση. Μια ανασκόπηση μελετών διαπίστωσε ότι, σε ενήλικες με υψηλή αρτηριακή πίεση , μια συνεδρία αερόβιας άσκησης μείωσε την αρτηριακή πίεση για έως και 24 ώρες.

2. Άσκηση αντίστασης

Οι ασκήσεις αντίστασης βοηθούν στη βελτίωση της μυϊκής σας δύναμης και ισχύος. Οι ασκήσεις αντίστασης περιλαμβάνουν δυναμική αντίσταση.(άρση βαρών) και ισομετρική αντίσταση(σύσπαση και συγκράτηση ενός συγκεκριμένου μυός ή ομάδας μυών).

Μερικά παραδείγματα ασκήσεων αντίστασης περιλαμβάνουν:

Κάμψεις

Καθίσματα

Σανίδες

Τοίχος κάθεται

Άρση ελεύθερων βαρών ή χρήση μηχανημάτων με βάρη ή αντίσταση

Πώς επηρεάζει την αρτηριακή σας πίεση

Μία μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι σε άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, η δυναμική προπόνηση αντίστασης βοήθησε στη μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 6 mmHg και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 5 mmHg.

Μια άλλη ανάλυση διαπίστωσε ότι η άσκηση γενικά είναι αποτελεσματική στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, και οι ισομετρικές ασκήσεις , όπως οι καθιστές θέσεις στον τοίχο και οι σανίδες, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές.

Γυναίκα που ασκείται σε διάδρομο

Πόσες θερμίδες καίτε περπατώντας ένα μίλι;

Ένα άτομο περπατά έξω σε μονοπάτι μέσα από το πάρκο με σκύλο με λουρί

3. Διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης

Το HIIT εναλλάσσει σύντομες περιόδους άσκησης υψηλής έντασης (1-4 λεπτά) με περιόδους ανάπαυσης ή δραστηριότητας χαμηλής έντασης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ενσωματώσετε το HIIT στην ρουτίνα σας, όπως:

Εναλλαγή γρήγορου περπατήματος ή τζόκινγκ με περπάτημα σε κανονικό ρυθμό

Όταν κολυμπάτε κάνοντας γύρους, κολυμπήστε έναν γύρο με πιο γρήγορο ρυθμό, εναλλάσσοντας με μερικούς γύρους στον κανονικό σας ρυθμό.

Παρακολούθηση μαθημάτων HIIT

Πώς επηρεάζει την αρτηριακή σας πίεση

Μία μετα-ανάλυση εξέτασε 31 κλινικές δοκιμές σχετικά με τις επιδράσεις διαφορετικών τύπων άσκησης στην αρτηριακή πίεση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η HIIT ήταν σταθερά αποτελεσματική στη μείωση τόσο της συστολικής (μέση μείωση 5,7 mmHg) όσο και της διαστολικής (μέση μείωση 4,6 mmHg) αρτηριακής πίεσης όταν μετρήθηκε σε 24ωρο φορητό πιεσόμετρο.11

Πόση άσκηση πρέπει να κάνω;

Οι συστάσεις για σωματική δραστηριότητα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Για τους ενήλικες, οι ειδικοί συνιστούν συνολικά 150 λεπτά μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα την εβδομάδα ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας ή συνδυασμό και των δύο. Σκεφτείτε: ασκήσεις που αυξάνουν τον καρδιακό σας ρυθμό, όπως ένα γρήγορο περπάτημα, χορός ή τένις.

Χωρίστε την άσκησή σας σε μικρότερα κομμάτια, όπως ένα γρήγορο περπάτημα μισής ώρας πέντε ημέρες την εβδομάδα ή ακόμα και τρεις περιπάτους των 10 λεπτών πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Προσθέστε τουλάχιστον δύο ημέρες δραστηριότητας ενδυνάμωσης μυών την εβδομάδα, όπως άρση βαρών ή προπόνηση αντίστασης.

Προσπαθήστε να κινείστε περισσότερο γενικά και να αυξάνετε σταδιακά την ένταση της άσκησης.

Είναι σημαντικό να λάβετε την έγκριση από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν ξεκινήσετε ή αλλάξετε το πρόγραμμα άσκησής σας εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση.

Πηγή:verywellhealth