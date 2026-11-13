Η μαύρη σοκολάτα έχει μεγάλα ποσοστά περιεκτικότητας κακάο, ένα συστατικό πλούσιο σε πολυφαινόλες.

Οι ειδικοί της υγείας επί χρόνια αποθαρρύνουν τον κόσμο από τη συχνή κατανάλωση γλυκών, όπως μπισκότα, ζαχαρωτά κ.λπ. Αλλά η περίπτωση της μαύρης σοκολάτας είναι διαφορετική.

Τα γλυκά σνακ είναι κορυφαία στη λίστα των τροφών με πρόσθετη ζάχαρη, κάτι που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακών νοσημάτων και διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, η μαύρη σοκολάτα έχει μεγάλα ποσοστά περιεκτικότητας κακάο, ένα συστατικό πλούσιο σε πολυφαινόλες. Αυτά τα φυτικά συστατικά δίνουν στο κακαόδεντρο τη μοναδική γεύση και το χρώμα του. Λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά και σύμφωνα με έρευνες έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Οι πολυφαινόλες υπάρχουν ακόμα σε φρούτα, λαχανικά, στο τσάι και τον καφέ, και έχουν συνδεθεί σε αναρίθμητες έρευνες ,ε ένα ευρύ φάσμα ευεργετικών οφελών για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η σοκολάτα σύμφωνα με τους ειδικούς περιέχει έναν ειδικό τύπου πολυφαινολών που ονομάζονται φλαβονοειδή. Όσο πιο σκούρα και αγνή είναι η σοκολάτα, τόσο πιο βαθιά είναι η συγκέντρωση αυτών των συστατικών. Οι γιατροί συστήνουν μάλιστα την κατανάλωση μαύρης σοκολάτας σε καθημερινή βάση και προτείνουν αυτή που έχει περιεκτικότητα 55% κακάο και παραπάνω. Μία τέτοια σοκολάτα παρέχει φλαβονοειδή και μαγνήσιο, ένα ακόμα σημαντικό θρεπτικό συστατικό που ο σύγχρονος άνθρωπος δεν προσλαμβάνει σε επαρκείς δόσεις.

Αλλά τι ακριβώς είναι αυτό που μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό η μαύρη σοκολάτα; Οι ειδικοί απαντούν.

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Ενισχύει την υγεία της καρδιάς

Τα φλαβονοειδή που περιέχει η σοκολάτα και άλλες τροφές έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Σε μία ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2020, οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα πάνω από 615 ατόμων και ανακάλυψαν πως η συχνή κατανάλωση μικρών ποσοτήτων μαύρης σοκολάτας προστατεύει και ηρεμεί τα αιμοφόρα αγγεία, κάτι που ωφελεί τη λειτουργία της καρδιάς.

Μία άλλη έρευνα, που δημοσιεύθηκε στη Βάση Δεδομένων του Cochrane ανέλυσε τυχαία δείγματα ανθρώπων και κατέληξε στο συμπέρασμα πως μία σοκολάτα και παράγωγα του κακάο πλούσια σε φλαβονοειδή θα μπορούσαν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση σχεδόν δύο μονάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα φλαβονοειδή μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή μονοξείδιο του αζώτου στα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό επιτρέπει στο αίμα να κυλά στα αγγεία και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μία μεγάλη κλινική έρευνα αποκάλυψε πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες που προσλάμβαναν συμπλήρωμα εκχυλίσματος κακάο κάθε μέρα για περίπου 3,5 χρόνια είχαν 27% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακό νόσημα.

Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη

Αρκετές έρευνες έχουν υποδείξει ότι τα φλαβοοειδή που βρίσκονται στο κακάο μπορούν να βελτιώσουν το πώς αντιδρά το σώμα στην ινσουλίνη ενώ παράλληλα ρυθμίζει το σάκχαρο του αίματος. Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει πως μπορούν ακόμα να προστατεύσουν τα κύτταρα -Β που παράγονται και απελευθερώνουν την ινσουλίνη από το πάγκρεας.Αυτό ενδεχομένως να εξηγεί γιατί οι ερευνητές ισχυρίζονται πως όσοι καταναλώνουν μαύρη σοκολάτα έχουν λιγότερες πιθανότητες για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2.

Σε μία μεγάλη έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2024 στο περιοδικό BMJ, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα πάνω από 110.000 άνδρες και γυναίκες στις ΗΠΑ παρακολουθώντας 15 και πλέον χρόνια τις διατροφικές τους συνήθειες και πώς ο τρόπος ζωής τους επηρεάσει την υγεία τους. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως όσοι κατανάλωσαν τουλάχιστον πέντε γεύματα μαύρης σοκολάτας την εβδομάδα είχαν 21% λιγότερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν σπάνια ή καθόλου.

Οι ερευνητές εντόπισαν μία σχέση μεταξύ της δόσης και της ανταπόκρισης: για κάθε επιπλέον κατανάλωση μαύρης σοκολάτας που έτρωγαν την εβδομάδα, ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 μειωνόταν κατά 3%. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση δεν εντοπίστηκε στο σοκολατούχο γάλα. Οι ερευνητές επισήμαναν πως η μαύρη σοκολάτα περιέχει περισσότερο κακάο από το σοκολατούχο γάλα, κάτι που σημαίνει πως έχει πολύ παραπάνω συγκέντρωση φλαβοειδών και άλλων πολυφαινόλων. Επίσης συνήθως περιέχει λιγότερη ζάχαρη.

Καλύτερη διάθεση

Τα οφέλη της σοκολάτας φαίνονται ωστόσο και σε έναν υγιή μεταβολισμό. Ερευνητές διαπίστωσαν πως όντως η μαύρη σοκολάτα μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς πολύ καλύτερα. Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2024, οι ερευνητές έδωσαν σε 60 γυναίκες σε εμμηνόπαυση με μέτρια κατάθλιψη να καταναλώνουν μικρές ποσότητες μαύρης σοκολάτας κάθε μέρα για οκτώ εβδομάδες για να δουν αν θα αλλάξει η διάθεσή τους και αν θα έχουν καλύτερη ποιότητα ύπνου. Οι μισές από την ομάδα κατανάλωσαν 12 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας με περιεκτικότητα 78% σε κακάο ενώ οι υπόλοιπες κατανάλωναν καθημερινά 12 γραμμάρια σοκολατούχου γάλατος.

Μετά από οκτώ εβδομάδες, δεν υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στην ποιότητα του ύπνου αλλά όσες κατανάλωναν μαύρη σοκολάτα είχαν σημαντική μείωση στα συμπτώματα κατάθλιψης. Σύμφωνα με τους ερευνητές οι πολυφαινόλες της μαύρης σοκολάτας μπορούσαν να βελτιώσουν την εγκεφαλική ροή του αίματος και επισήμαναν ότι το κακάο πολύ πιθανό είναι να ενισχύει την καλή διάθεση επειδή περιέχει το αμινοξύ της τρυπτοφάνη, την πρόδρομη ουσία του νευροδιαβιβαστή της σεροτονίνης, που σχετίζεται με το αίσθημα ευεξίας.

Σε μία άλλη έρευνα, επιστήμονες από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ στη Νότια Κορέα στρατολόγησαν 48 ενήλικες, και παρακολούθησαν τις επιπτώσεις που είχε η μαύρη σοκολάτα στην υγεία και τη διάθεσή τους. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η πρώτη κατανάλωνε καθημερινά μαύρη σοκολάτα με 85% κακάο, η δεύτερη με 70% και η τρίτη δεν κατανάλωνε καθόλου σοκολάτα. Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως οι συμμετέχοντες της πρώτης ομάδας έδειξαν σημαντικές μειώσεις στα αρνητικά συναισθήματα όπως η δυστυχία, η ενόχληση, ο εκνευρισμός και ο φόβος.

Αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου

Όταν οι ερευνητές της Νότιας Κορέας άρχισαν να ψάχνουν λίγο πιο βαθιά το ζήτημα, ανακάλυψαν ότι η μαύρη σοκολάτα μπορούσε να βελτιώσει τη διάθεση εν μέρει επειδή επηρεάζει τον άξονα εντέρου – εγκεφάλου, τη σύνδεση δηλαδή μεταξύ του κεντρικού νευρικού συστήματος και των μικροβιωμάτων του εντέρου.

Στην έρευνά τους, ανακάλυψαν πως η πρώτη ομάδα που κατανάλωνε σοκολάτα με 85% κακάο είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μικροβιακής ποικιλομορφίας στο έντερό τους, καθώς και υψηλότερα επίπεδα ενός δυνητικά ωφέλιμου βακτηρίου. Ένας άλλος ερευνητής συνέδεσε τη μικρότερη μικροβιακή ποικιλομορφία με το άγχος και την κατάθλιψη αν και τα ευρήματα ήταν συγκεχυμένα.

Η σύνθεση των μικροβιωμάτων του εντέρου στον άνθρωπο, όπως φαίνεται, ενδέχεται να συνδέεται στενά με την πνευματική υγεία. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μικροβιώματα του εντέρου δεν εμπλέκονται μόνο με την διαδικασία της πέψης: συμβάλλουν επίσης στην παραγωγή νευροδιαβιβαστών που εμπλέκονται στη σχέση εγκεφάλου – εντέρου, όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και το γ-αμινοβουτυρικό οξύ.

Η μαύρη σοκολάτα έχει την ικανότητα να «αναδιαρθρώνει την ποικιλομορφία και την αφθονία των εντερικών βακτηρίων», σύμφωνα με τους ερευνητές του πανεπιστημίου της Σεούλ. «Επομένως, μπορεί να βελτιώσει τις αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου»

Με πληροφορίες των New York Times