Τα ανέκδοτα για τον Τσακ Νόρις έχουν γίνει viral, ενώ και ο ίδιος είχε το δικό του αγαπημένο και σας το αποκαλύπτουμε.

Ο Τσακ Νόρις δεν μένει πια εδώ. Όσο και αν δυσκολεύεται να το πιστέψει κανείς, ο βετεράνος ηθοποιός και πρωταθλητής των πολεμικών τεχνών, πέθανε σε ηλικία 86 ετών το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου.



Εκτός από τις ταινίες δράσεις και τις σειρές στις οποίες πρωταγωνίστησε υποδυόμενος κάποιον σκληροτράχηλο χαρακτήρα, ο Νόρις έγραψε ιστορία στην ποπ κουλτούρα και για τα περίφημα ανέκδοτα που τον μετέτρεψαν σε θρύλο και έγιναν viral και παγκόσμιο trend.



Τα χιουμοριστικά αυτά «γεγονότα» χαρακτηρίζονται από υπερβολή και εξυμνούν τη δύναμη, την ταχύτητα και την ατσαλένια προσωπικότητά του: «Ο Τσακ Νόρις μέτρησε μέχρι το άπειρο... δύο φορές»!



Όλα αυτά τα χρόνια, κυκλοφόρησαν -από στόμα σε στόμα- δεκάδες τέτοια ανέκδοτα, οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να επινοούν απίθανους ισχυρισμούς σχετικά με τις απίστευτες ικανότητες του, ενώ και ο ίδιος είχε το δικό του αγαπημένο: ««Πριν ο Μπαμπούλας πάει για ύπνο, ελέγχει την ντουλάπα του για τον Τσακ Νόρις».



Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί και μια ιστοσελίδα γνωστή ως «Chuck Norris Facts» ως παρωδία της καριέρας του, περιέχοντας εκατοντάδες εξαιρετικά δημιουργικές δηλώσεις για την ευφυΐα, τη δύναμη, το virility και την εικόνα του, όπως η εξής: «Ο Τσακ Νόρις κάποτε κατέρριψε ένα γερμανικό μαχητικό αεροπλάνο δείχνοντάς το και φωνάζοντας "Μπαμ!"».



Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι «δεν προσβάλλεται από την ιστοσελίδα», στην πραγματικότητα, έχει πει ότι «νιώθει τιμή που υπάρχει μια ιστοσελίδα με το όνομά του και ότι γελάει όταν διαβάζει τα γεγονότα». Χρησιμοποίησε μάλιστα και ένα αντίστοιχο στους Αναλώσιμους 2 (2012): Ο Τσακ Νόρις δαγκώθηκε κάποτε από μια κόμπρα. Μετά από πέντε ημέρες οδυνηρού πόνου, η κόμπρα τελικά πέθανε.

20+1 viral ανέκδοτα για τον αξέχαστο Τσακ Νόρις