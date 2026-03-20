Ο Τσακ Νόρις νοσηλευόταν στη Χαβάη την Πέμπτη.

Ο Τσακ Νόρις, ο πρωταθλητής των πολεμικών τεχνών που έγινε εμβληματικός σταρ ταινιών δράσης και πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά «Walker, Texas Ranger» σε ηλικία 86 ετών.

Ο Νόρις νοσηλευόταν στη Χαβάη την Πέμπτη και η οικογένειά του δημοσίευσε μια δήλωση λέγοντας ότι πέθανε το πρωί της Πέμπτης.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας μοιράζεται τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Ενώ θα θέλαμε να κρατήσουμε τις περιστάσεις ιδιωτικές, παρακαλώ να ξέρετε ότι περιτριγυριζόταν από την οικογένειά του και ήταν ήσυχος. Για τον κόσμο, ήταν ένας καλλιτέχνης των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδερφός και η καρδιά της οικογένειάς μας.

»Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και ακλόνητη δέσμευση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και επέδρασε σε τόσες πολλές ζωές.

{https://www.instagram.com/p/DVZDF5HFs2n/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Οι καρδιές μας έχυν ραγίσει αλλά είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη ζωή, που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η υποστήριξη που έλαβε από τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για αυτόν, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων. Για αυτόν, δεν ήσασταν απλά οπαδοί, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τις προσευχές και την υποστήριξη. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, ζητάμε ευγενικά την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπάτε μαζί μας, με αγάπη, Οικογένεια Νόρις».

{https://www.instagram.com/p/DWG8c5BAKPd/?utm_source=ig_embed}

Ποιος ήταν ο Τσακ Νόρις

Ο Κάρλος Ρέι Νόρις γεννήθηκε στο Ράιαν της Οκλαχόμα. Ο πατέρας του υπηρέτησε ως στρατιώτης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1958 κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία ως αερονόμος. Ενώ υπηρετούσε στην Αεροπορική Βάση Όσαν στη Νότια Κορέα, ο Νόρις απέκτησε αρχικά το παρατσούκλι «Τσακ» και ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στο Τανγκ Σου Ντο, κάτι που τον οδήγησε στα επιτεύγματά του σε άλλες πολεμικές τέχνες και στην ανάπτυξη του υβριδικού στυλ Τσουν Κουν Ντο. Επέστρεψε στις ΗΠΑ και υπηρέτησε ως αερονόμος στην Αεροπορική Βάση Μαρτς στην Καλιφόρνια.

Μετά την απόλυσή του από τον στρατό το 1962, ο Νόρις εργάστηκε για την αεροδιαστημική εταιρεία Northrop και άνοιξε μια αλυσίδα σχολών καράτε. Διάσημοι πελάτες στις σχολές ήταν οι Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, Donny Osmond και Marie Osmond.

{https://www.instagram.com/p/ChX5nP5DCsr/}

Έκανε το ντεμπούτο του στην υποκριτική σε έναν ρόλο χωρίς τίτλο στην ταινία του Matt Helm του 1969 «The Wrecking Crew», με πρωταγωνιστή τον Dean Martin. Γνώρισε τον Μπρους Λι σε μια επίδειξη πολεμικών τεχνών στο Long Beach της Καλιφόρνια και έπαιξε τον αντίπαλο χαρακτήρα του στην ταινία του 1972. Το 1974, ο McQueen τον πίεσε να ξεκινήσει μαθήματα υποκριτικής στο MGM.

{https://www.instagram.com/p/DU0_0dMkQVV/?img_index=1}

Πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στην ταινία δράσης του 1977 «Breaker! Breaker!», στην οποία υποδύθηκε έναν οδηγό φορτηγού που αναζητούσε τον αδελφό του, ο οποίος είχε εξαφανιστεί σε μια πόλη με έναν διεφθαρμένο δικαστή. Ο Νόρις ήταν δύο φορές παντρεμένος, την πρώτη φορά με την Νταϊάν Χόλετσεκ από το 1958 μέχρι το διαζύγιό τους το 1988. Στη συνε΄χεια παντρεύτηκε την Τζίνα Ο'Κέλι, με την οποία παντρεύτηκε το 1998, και απέκτησαν δύο γιους, τον Έρικ και τον Μάικ, και τρις κόρες τις Ντακότα, Ντανιλί και Ντίνα, και αρκετά εγγόνια.

Ο σταρ Τσακ Νόρις

Ως αστέρας ταινιών δράσης, ο Νόρις είχε μια αξιοπιστία που ελάχισοτι μπορούσαν να συγκριθούν μαζί του. Όχι μόνο εμφανίστηκε απέναντι στον θρυλικό Μπρους Λι στην ταινία του 1972 «Στον Δρόμο του Δράκου» (γνωστή και ως «Η Επιστροφή του Δράκου»), αλλά ήταν και ένας γνήσιος πρωταθλητής πολεμικών τεχνών με μαύρη ζώνη στο τζούντο, μαύρη ζώνη στο βραζιλιάνικο Ζίου-Ζίτσου, μαύρη ζώνη στο Καράτε, μαύρη ζώνη στο Τάε Κβον Ντο, μαύρη ζώνη στο Τανγκ Σου Ντο και μαύρη ζώνη στο Τσουν Κουν Ντο.

Ο Νόρις ήταν εξαιρετικά παραγωγικός στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και του 1980, πρωταγωνιστώντας στις ταινίες «The Delta Force» και «Missing in Action», «Good Guys Wear Black» (1978), «The Octagon» (1980), «Lone Wolf McQuade» (1983), «Code of Silence» (1985) και «Firewalker» (1986).

Συμμετείχε σε μια πληθώρα άλλων ταινιών δράσης όπως οι «The Expendables 2» σε σκηνοθεσία Σιλβέστερ Σταλόνε το 2012, μετά από απουσία επτά ετών από την οθόνη. Ήταν ο αγαπημένος σταρ δράσης για όσους αναζητούσαν ένα αμερικανικό είδωλο.

{https://www.instagram.com/p/DM8MRR9sJHJ/}

Το 1984, ο Νόρις πρωταγωνίστησε στο «Missing in Action», την πρώτη από μια σειρά ταινιών που επικεντρώνονταν στη διάσωση Αμερικανών αιχμαλώτων πολέμου που φέρεται να κρατούνταν ακόμα μετά τη σύλληψή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Ο μικρότερος αδελφός του Νόρις, ο Βίλαντ, είχε σκοτωθεί ενώ υπηρετούσε στο Βιετνάμ, και ο ηθοποιός αφιέρωσε τις ταινίες του «Missing in Action» στη μνήμη του αδελφού του, αλλά οι επικριτές του Νόρις και η παραγωγός Cannon Films υποστήριξαν ότι οι ταινίες δανείζονταν υπερβολικά στοιχεία από την κεντρική ιδέα των εξαιρετικά επιτυχημένων ταινιών «Rambo» του Σταλόνε.

{https://www.instagram.com/p/CljeB40Ovtg/}

Καθώς η κινηματογραφική καριέρα του Νόρις άρχισε να φθίνει, έκανε μια κίνηση- κλειδί στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας στη σειρά του CBS «Walker, Texas Ranger», εμπνευσμένη από την ταινία του «Lone Wolf McQuade». Το πρόγραμμα "έτρεξε" από το 1993 έως το 2001, και ο ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του Κόρντελ Γουόκερ στις τηλεοπτικές ταινίες «Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion» (1994) και «Walker, Texas Ranger: Trial by Fire» (2005). Επίσης, το 2005, ο Νόρις γύρισε την τελευταία ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε, «The Cutter» που κυκλοφόρησε απευθείας σε DVD.

Η ιστορία των memes

Στα τελευταία του χρόνια, ο Νόρις απεικονίστηκε σε memes που κατέγραφαν φανταστικά, συχνά παράλογα κατορθώματα που σχετίζονταν με αυτόν, όπως «Ο Τσακ Νόρις σκοτώνει το 100% των μικροβίων» και «Το χαρτί νικά την πέτρα, η πέτρα νικά το ψαλίδι και το ψαλίδι νικά το χαρτί, αλλά ο Τσακ Νόρις νικά και τα 3 ταυτόχρονα». Στα τελευταία του χρόνια, ο Νόρις εμφανίστηκε σε διαφημιστικά σποτ για εξοπλισμό γυμναστικής και έγινε ολοένα και πιο ανοιχτός μιλώντας για την πολιτική κατάσταση στηρίζοντας μία συντηρητική άποψη.

{https://www.instagram.com/p/C8Uwtg2vFCS/}

Απέδειξε την ικανότητά του στο box office με τις ταινίες του, «Good Guys Wear Black» (1978), «The Octagon» (1980), «An Eye for an Eye» (1981) και «Lone Wolf McQuade».

Άρχισε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες για την Cannon Films το 1984. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έγινε το πιο σπουδαίο αστέρι της εταιρείας, εμφανίστηκε σε οκτώ ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των τριών ταινιών «Missing in Action». Ο αδελφός του Νόρις, Άαρον Νόρις, έκανε την παραγωγή αρκετών από αυτές τις ταινίες και έγινε επίσης παραγωγός στην ταινία «Walker, Texas Ranger».

{https://www.instagram.com/p/DFnryNMPZOK/?img_index=1}