«Εργαζόμαστε σκληρά. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το Final 4 που θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 22-24 Μαΐου.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ως «δύσκολο εγχείρημα» την ομαλή διεξαγωγή του Final 4, στο ΟΑΚΑ, λέγοντας πως και ο ίδιος έχει άγχος για να κυλήσουν όλα καλά.

«Καταρχάς, μακάρι να περάσει και ο Παναθηναϊκός. Δεύτερον, μακάρι να κυλήσουν όλα με βάση την ασφάλεια, την εφαρμογή του νόμου και της τάξης. Μακάρι να γίνει ένα ανταγωνιστικό Final 4 και να οδηγηθούμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Μακάρι η Ελλάδα να έχει για μια ακόμη φορά, όπως και στο Conference League, μια εξαιρετική εικόνα προς τα έξω», είπε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε: «Εργαζόμαστε συστηματικά, σκληρά θα έλεγα. Υπάρχει μεγάλο άγχος, δεν σας κρύβω. Τις επόμενες μέρες θα πάω και εγώ στο ΟΑΚΑ, μαζί με τους συνεργάτες μου, να κάνουμε μια αυτοψία για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν επί του εδάφους τα μέτρα. Συνεπώς, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα».

