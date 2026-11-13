Νεκρός 43χρονος οδηγός νταλίκας στα Οινόφυτα.

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των Οινοφύτων. Ένας 43χρονος οδηγός νταλίκας, ο οποίος κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Η νταλίκα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε αρχικά στο διαχωριστικό στηθαίο και στη συνέχεια στις προστατευτικές μπάρες. Ο οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια ώρα, εικόνες χάους εκτυλίχθηκαν στο Καματερό, στη λεωφόρο Φυλής, όταν ένας 38χρονος οδηγός τα πήρε κυριολεκτικά όλα σβάρνα, προκαλώντας διαδοχικές συγκρούσεις με οχήματα και παρασύροντας μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 38χρονος κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Ιφιγένειας. Στο ύψος του αριθμού 46 προσέκρουσε σε ένα όχημα, ενώ στο ύψος του αριθμού 50 ακούμπησε το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Η ανεξέλεγκτη πορεία του συνεχίστηκε μέχρι το ύψος του αριθμού 77, όπου έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, παρασύροντας παράλληλα και μία 36χρονη γυναίκα, η οποία μόλις είχε βγει από το αυτοκίνητό της.

Η 36χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο 38χρονος, με ελαφρά τραύματα, φρουρούμενος από αστυνομικούς. Από τον οδηγό έχει ληφθεί δείγμα αίματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.