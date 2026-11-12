Ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς, οχυρώθηκε σε διαμέρισμα του 7ου ορόφου κοντά στο σημείο που είχε γίνει νωρίτερα το συμβάν.

Τέσσερις τραυματίες και δύο νεκροί - ανάμεσά τους και ο δράστης- είναι ο απολογισμός από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί (ώρα Ουάσινγκτον) στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Πριν από λίγο σε έκτακτη ενημέρωση ο Τζέφρι Κάρολ, προσωρινός αρχηγός του Μητροπολιτικού Αστυνομικού Τμήματος δήλωσε ότι «Μόλις πριν από λίγο, ενώ οι διαπραγματευτές βρίσκονταν σε επικοινωνία με το συγκεκριμένο άτομο (δράστης), οι αστυνομικοί άκουσαν έναν πυροβολισμό. Μπήκαν στο διαμέρισμα, που ήταν οχυρωμένος και εκεί, εντόπισαν τον ύποπτο, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο».

Σημείωσε ακόμα ότι ο δράστης είχε πυροβολήσει προς τους αστυνομικούς μέσα από κλειστή πόρτα τουλάχιστον δύο φορές.

Είχε ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα ο δράστης

Το συμβάν μέχρι πρότινος ήταν σε σε εξέλιξη καθώς ο δράστης είχε οχυρωθεί μέσα σε διαμέρισμα του 7ου ορόφου σε κτίριο κοντά στο σημείο, όπου νωρίτερα είχε πυροβολήσει 5 άτομα. Στο σημείο βρέθηκαν διαπραγματευτές, δήλωσε σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Τζέφρι Κάρολ.

{https://x.com/tomhfh/status/2120896385918619749}

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Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε νωρίτερα, «εδώ και μία ώρα περίπου είναι σε επαφή με τον δράστη ο οποίος έχει οχυρωθεί σε διαμέρισμα στον 7ο όροφος κτιρίου». Οι αρχές σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας είχαν οπτική επαφή μαζί του. Στο σημείο υπήρξε ισχυρότατη αστυνομική δύναμη, με ελεύθερους σκοπευτές να έχουν ακροβολιστεί σε διπλανά κτίρια.

Από τους τέσσερις τραυματίες, που πυροβόλησε ο δράστης, ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση με τη ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ οι άλλοι τρεις φέρουν ελαφρά τραύματα, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2120894658415141198}

Νωρίτερα είχε τονίσει ότι οι έρευνες είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, δεν γνωρίζαν την την ακριβή ταυτότητα του δράστη, ωστόσο είχαν μία ιδέα του ποιος μπορεί να είναι. Οι πρώτες εικασίες ανέφεραν ότι ενδεχομένως να υπήρξε διένεξη του δράστη με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου έγιναν οι πυροβολισμοί. «Είμαστε πολύ νωρίς στις έρευνες δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε κάποια σχέση του δράστη με τα θύματα», σημείωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας,Τζέφρι Κάρολ, ο οποίος διευκρίνισε ότι λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

{https://x.com/Osint613/status/2120895383362556381}

Οι αρχές πιστεύουν ότι στο διαμέρισμα ο δράστης ήταν μόνος του. Γνώριζαν ότι είχε ένα όπλο, με το οποίο πυροβόλησε, ωστόσο δεν γνώριζαν αν είχε και άλλο οπλισμό μαζί του. Ο πρώτος πυροβολισμός έγινε μέσα στο γυμναστήριο Vida, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Πιστεύουμε ότι ήταν μέλος του γυμναστηρίου», δήλωσε ο Τζέφρι Κάρολ.

Τι συνέβη

Το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ουάσινγκτον) ακούστηκαν πυροβολισμοί στο γυμναστήριο Vida, που βρίσκεται στη γειτονιά Logan Circle της Ουάσινγκτον. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο αστυνομία και διασώστες, οι εντόπισαν άτομα που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς εντός και εκτός του γυμναστηρίου. Σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος διέφυγε και «ταμπουρώθηκε» σε διαμέρισμα κοντινού κτιρίου.

{https://x.com/tristanespinoz/status/2120885856252866713}

Μέλος του δημοτικού συμβουλίου περιέγραψε νωρίτερα πως οι πυροβολισμοί έγιναν μέσα και έξω από το γυμναστήριο. «Το περιστατικό έχει οδηγήσει σε μία κατάσταση με ένα άτομο να έχει οχυρωθεί σε διαμέρισμα στο οικοδομικό τετράγωνο 1500 της 15ης Οδού, στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2120893251297427858}

«Η Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της MPD βρίσκεται στο σημείο. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή, καθώς καταβάλλουμε προσπάθειες για την επίλυση του περιστατικού». Η περιοχή έχει κατακλυστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Λόγω του περιστατικού έχει σημάνει συναγερμός σε τουλάχιστον 13 δημόσια σχολεία της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να μπει ή να φύγει από τα σχολεία.

{https://x.com/_Patriot1776Q_/status/2120896655151313359}

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο Λευκός Οίκος, όπως ανέφεραν οι αρχές στην έκτακτη ενημέρωση.

Live εικόνα από το σημείο

{https://www.youtube.com/watch?v=xBdN5NZW-1M}

{https://x.com/DCPoliceDept/status/2120870068837912809}

{https://x.com/alertpage/status/2120867718177890729}