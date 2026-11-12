Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ουάσινγτον.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 τραυματίες.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ουάσινγκτον) σε περιστατικό που η αστυνομία χαρακτηρίζει ως «ενεργή σκηνή».

Το συμβάν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έγινε στην γειτονιά Logan Circle και συγκεκριμένα στο γυμναστήριο, όπως ανέφεραν στο CNN δύο πληγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από το σημείο, όπου έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία και αστυνομία.

Ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

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Live εικόνα από το σημείο

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{https://x.com/alertpage/status/2120867718177890729}