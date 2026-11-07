Οι αστυνομικοί «χτένισαν» το σημείο της ένοπλης επίθεσης και εντόπισαν τουλάχιστον τέσσερις κάλυκες.

Αναστάτωση στον Κολωνό προκάλεσε το χθεσινοβραδινό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που είχαν ως απολογισμό έναν τραυματία. Όπως ανέφεραν στο Orange Press Agency περίοικοι και εργαζόμενοι, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 20:30 και όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από τον περίβολο του ιερού ναού του Εσταυρωμένου, στην περιοχή Κολοκυνθούς, επί της Λένορμαν.

«Είδαμε τον άνθρωπο να περνάει το δρόμο, στάθηκε εκεί σε ένα αμάξι παρκαρισμένο, ζήτησε “βοήθεια, ένα ασθενοφόρο”. Καλέσανε ασθενοφόρο, όση ώρα μίλαγα έφυγε όπως ήταν μετά. Πήγε λίγο πιο κάτω και μετά πλακώσανε αστυνομία, όλα δηλαδή, έγιναν όλα μπαμ-μπαμ. Δεν ξέρω τώρα πιο κάτω τι έγινε. Είχε το αμάξι του; Προσπαθήσε να μπει στο αμάξι του; Δεν ξέρω, τον πήρε το ασθενοφόρο, δεν γνωρίζω κάτι άλλο, γιατί είχα και δουλειά εγώ» σημείωσε εργαζόμενη από παρακείμενο κατάστημα.

Ερωτηθείσα αν άκουσε πυροβολισμούς υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε κρότο: «Ήτανε και εδώ, τα παιδιά, εγώ μιλάγα και στα τηλέφωνο, ακούστηκε κάτι, εγώ δεν το άκουσα τελείως καθαρά, αλλά άκουσα πού είπαν “πυροβολισμοί, πυροβολισμοί”».

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, το θύμα, δέχθηκε τα πυρά κοντά στο παγκάκι που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία και τράπηκε σε φυγή. Μετά από εκατό περίπου μέτρα, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει ένα όχημα -που εκτιμάται ότι είναι το δικό του, κατέρρευσε αιμόφυρτος στην άσφαλτο.

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Οι αστυνομικοί «χτένισαν» το σημείο της ένοπλης επίθεσης και εντόπισαν τουλάχιστον τέσσερις κάλυκες, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Για την επίθεση προσήχθησαν εξετάζονται ως ύποπτοι δύο άτομα, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.