Η μόδα της δεκαετίας του 1970 επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας νέα πνοή στις φθινοπωρινές εμφανίσεις.

Η αισθητική των ’70s εξακολουθεί να επηρεάζει τις φετινές τάσεις, με τα έντονα χρώματα, τα εκκεντρικά αξεσουάρ, τα παντελόνια καμπάνα και τις μπλούζες με φαρδιά μανίκια να επιστρέφουν στην γκαρνταρόμπα. Τώρα, στο προσκήνιο έρχονται και τα γιλέκα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της εποχής, τα οποία αποκτούν σύγχρονη διάσταση μέσα από νέους συνδυασμούς.

Η γοητεία τους βρίσκεται στην ευελιξία τους, καθώς μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό σύνολο, προσθέτοντας χρώμα και προσωπικότητα. Τη δεκαετία του 1970, τα γιλέκα με κρόσσια και οι πλεκτές δημιουργίες με βελονάκι έδιναν μια ρομαντική, μποέμ διάθεση, ενώ τα καλοραμμένα σχέδια προσέφεραν κομψότητα.

Σήμερα, επιστρέφουν ως ένα από τα πιο πρακτικά κομμάτια της μεταβατικής περιόδου. Όταν ο καιρός δεν απαιτεί ακόμη μπουφάν, το γιλέκο μοιάζει διανική επιλογή.

Τρόποι για να φορέσετε τα γιλέκα των ’70s

Για μια εμφάνιση με αναφορές στη western αισθητική, ένα καφέ γιλέκο με κρόσσια συνδυάζεται ιδανικά με τζιν παντελόνι σε φαρδιά γραμμή, φαρδιά ζώνη, μποτάκια και σουέντ τζάκετ.

Για ένα πιο κομψό αποτέλεσμα, το καλοραμμένο γιλέκο φοριέται πάνω από μια αέρινη λευκή μπλούζα και συνδυάζεται με τζιν και loafers. Ο συνδυασμός διατηρεί μια χαλαρή διάθεση, χωρίς να χάνει τον προσεγμένο χαρακτήρα του.

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Το τζιν γιλέκο αποτελεί επίσης μια ενδιαφέρουσα επιλογή, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με μεταξωτή φούστα και ζακέτα. Η αντίθεση ανάμεσα στο denim και την απαλή υφή της φούστας δημιουργεί ένα ισορροπημένο, ρομαντικό σύνολο.

Όσες αγαπούν το boho στιλ μπορούν να επιλέξουν ένα γιλέκο με floral, ριγέ ή animal print και να το φορέσουν πάνω από ένα μακρυμάνικο φόρεμα, προσθέτοντας ψηλές δερμάτινες μπότες. Αντίστοιχα, ένα γιλέκο από συνθετική γούνα μπορεί να αναβαθμίσει ένα φόρεμα με έντονα μοτίβα, ενώ ένα μαύρο σχέδιο προσφέρει πιο διακριτική ισορροπία.

Τέλος, για τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, το oversized πλεκτό γιλέκο αποτελεί μια άνετη και σύγχρονη λύση. Φορεμένο πάνω από ένα λευκό πουκάμισο και συνδυασμένο με μάξι ή μίντι φούστα, δημιουργεί ένα ζεστό αλλά κομψό αποτέλεσμα.

Η φετινή επιστροφή των ’70s δεν αφορά την πιστή αναπαραγωγή του παρελθόντος, αλλά τη δημιουργική προσαρμογή του στο σήμερα.

Με πληροφορίες από glamour.com