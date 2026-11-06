Παρότι οι δύο γυναίκες δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα των SEAL, έφτασαν πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα είχε επιχειρήσει να το κάνει από τότε που οι ειδικές επιχειρήσεις άνοιξαν τις πόρτες τους στις γυναίκες το 2016.

Δύο γυναίκες που επιχείρησαν να γίνουν Navy SEALs προχώρησαν βαθύτερα από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στο εξαντλητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αμερικανικού στρατού, γράφοντας ιστορία, παρά το γεγονός ότι τελικά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το απαιτητικό πρόγραμμα στη Ναυτική Βάση του Coronado στην Καλιφόρνια.

Μία στρατολογημένη ναύτης και μία αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ξεκίνησαν την εκπαίδευση Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S), πριν από αρκετές εβδομάδες. Και οι δύο είχαν φτάσει στην τρίτη εβδομάδα της εκπαίδευσης, ενώ η Hell Week, η διαβόητη δοκιμασία αντοχής διάρκειας 5,5 ημερών, ξεκινά την τέταρτη εβδομάδα. Το CBS News πληροφορήθηκε ότι η αξιωματικός μεταφέρθηκε στην επόμενη εκπαιδευτική σειρά και τελικά ζήτησε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα πριν από την «Διαβολοβδομάδα», ενώ η στρατολογημένη ναύτης απομακρύνθηκε για ιατρικούς λόγους κατά τη διάρκεια της «Διαβολοβδομάδα».

Παρότι οι δύο γυναίκες δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα των SEAL, έφτασαν πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα είχε επιχειρήσει να το κάνει από τότε που οι ειδικές επιχειρήσεις άνοιξαν τις πόρτες τους στις γυναίκες το 2016.

Το να φτάσει κανείς μέχρι την «Διαβολοβδομάδα» αποτελεί από μόνο του ένα επίτευγμα, καθώς σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι, περίπου το 45%, είτε απομακρύνονται είτε μεταφέρονται στην επόμενη εκπαιδευτική σειρά κατά τις πρώτες εβδομάδες της εκπαίδευσης, πριν από την Hell Week. Αυτό προκύπτει από στοιχεία που συγκέντρωσε το Πολεμικό Ναυτικό για την περίοδο 1998-2023 και δημοσιοποιήθηκαν μέσω του νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης.

Η «Διαβολοβδομάδα» θεωρείται ευρέως μία από τις πιο απαιτητικές σωματικά και ψυχικά φάσεις της αρχικής εκπαίδευσης, η οποία διαρκεί περίπου έξι μήνες. Έχει σχεδιαστεί για να δοκιμάσει τα σωματικά και ψυχικά όρια των υποψηφίων. Αφού ξεκινήσουν στη μέση της νύχτας, οι υποψήφιοι κοιμούνται συνολικά περίπου τέσσερις ώρες κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ημερών και εκτελούν δραστηριότητες όπως η μεταφορά κορμών, η καθέλκυση σκαφών μέσα σε κύματα που σκάνε με δύναμη, η παραμονή ξαπλωμένοι σε παγωμένα θαλασσινά νερά και το τρέξιμο περίπου 200 μιλίων.

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Εκπρόσωπος της Διοίκησης Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων δήλωσε: «Για να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων και την ιδιωτικότητα των υποψηφίων του, δεν συζητάμε τις λεπτομέρειες της ατομικής επιλογής ή μη επιλογής κάποιου υποψηφίου, ούτε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Πολύ πριν το Πεντάγωνο επιτρέψει επίσημα στις γυναίκες να καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις μάχης το 2016, οι γυναίκες υπηρετούσαν ήδη δίπλα στις αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

Ήδη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γυναίκες βοηθούσαν στη συλλογή πληροφοριών ή στον συντονισμό ρίψεων εφοδίων και επιδρομών μάχης για το Office of Strategic Services (OSS), τον πρόδρομο της CIA και της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Το 1988, το υπουργείο Άμυνας υιοθέτησε την πολιτική του «Κανόνα Κινδύνου» (Risk Rule), η οποία περιόριζε την ανάθεση καθηκόντων στις γυναίκες με βάση την έκθεσή τους σε κινδύνους που σχετίζονταν με πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Περσικού Κόλπου, ορισμένες γυναίκες βίωσαν πράγματι συνθήκες μάχης, παρότι είχαν επισήμως τοποθετηθεί σε μη πολεμικούς ρόλους.

Η υπηρεσία τους στον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου οδήγησε το Κογκρέσο στην κατάργηση, τον Δεκέμβριο του 1991, του αποκλεισμού των γυναικών από την πολεμική αεροπορία, επιτρέποντάς τους να υπηρετούν σε θέσεις πολεμικής αεροπορίας.

Το 1994, ο υπουργός Άμυνας Les Aspin κατάργησε την πολιτική του Κανόνα Κινδύνου, διατηρώντας ωστόσο τον αποκλεισμό που απαγόρευε στις γυναίκες να υπηρετούν σε μονάδες άμεσης χερσαίας μάχης κάτω από το επίπεδο της ταξιαρχίας.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο υπουργός Άμυνας Leon Panetta ακύρωσε την πολιτική του 1994, καταργώντας τους περιορισμούς στην ανάθεση πολεμικών καθηκόντων με βάση το φύλο.

Μέχρι το 2016, οι γυναίκες είχαν πλέον τη δυνατότητα να δοκιμάσουν να γίνουν Navy SEALs, Army Rangers και Green Berets.

Κατά την τελευταία δεκαετία, χιλιάδες γυναίκες εντάχθηκαν σε μονάδες πεζικού, τεθωρακισμένων και πυροβολικού, ωστόσο σχετικά λίγες επιχείρησαν να αποκτήσουν τα προσόντα για να ενταχθούν σε επίλεκτες μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Μόνο μια χούφτα γυναικών έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν με επιτυχία τα αυστηρά προγράμματα επιλογής και εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος των Navy SEAL είχαν ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί περίπου το 68% των υποψηφίων σε διάφορα στάδια της εκπαίδευσης, σύμφωνα με στοιχεία του Πολεμικού Ναυτικού για την περίοδο 1998-2023.

Το υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας καταγράφηκε κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, διάρκειας επτά εβδομάδων- η οποία περιλαμβάνει την «Διαβολοβδομάδα» όπου το 66% των υποψηφίων απομακρύνθηκε ή μεταφέρθηκε σε άλλη εκπαιδευτική σειρά. Σχεδόν οι μισοί υποψήφιοι κάθε εισερχόμενης εκπαιδευτικής σειράς -περίπου το 45% -δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις τρεις εβδομάδες που προηγούνται της «Διαβολοβδομάδας». Περίπου το 29% αποχωρεί οικειοθελώς από το πρόγραμμα.

Παρά τη φήμη της «Διαβολοβδομάδας» ως μίας από τις πιο σκληρές δοκιμασίες αντοχής στον στρατό, περισσότεροι υποψήφιοι εγκαταλείπουν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων παρά κατά τη διάρκεια της ίδιας της Hell Week.

Περίπου το 21% αποχώρησε κατά τη διάρκεια της «Διαβολοβδομάδας», είτε επειδή ζήτησε να εγκαταλείψει είτε λόγω ιατρικών προβλημάτων ή αδυναμίας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν τέσσερις στους πέντε υποψηφίους που ξεκινούν την «Διαβολοβδομάδα» καταφέρνουν να την ολοκληρώσουν.

Τα ποσοστά αποχώρησης μειώθηκαν σημαντικά στα μεταγενέστερα στάδια της εκπαίδευσης: 5% κατά τη δεύτερη φάση, η οποία δίνει έμφαση στις πολεμικές καταδύσεις, και 3% κατά την τρίτη φάση, η οποία επικεντρώνεται στον χερσαίο πόλεμο. Λιγότερο από το 1% εγκαταλείπει κατά τη διάρκεια του απαιτητικού προγράμματος SEAL Qualification Training, διάρκειας έξι μηνών, το οποίο αποτελεί το τελευταίο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας πριν από την τοποθέτηση των υποψηφίων σε ομάδα SEAL.

Το 2021, μία ναύτης έγινε η πρώτη γυναίκα που αποφοίτησε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων και έγινε μέλος των Special Warfare Combat Crewmen, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του CBS News.

Το Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι ιστορικά μόνο περίπου το 35% των υποψηφίων που επιχειρούν να ενταχθούν στις τάξεις του καταφέρνουν να αποφοιτήσουν. Οι Special Warfare Combatant-Craft Crewmen του Πολεμικού Ναυτικού, γνωστοί ως SWCC, είναι επίλεκτοι ναυτικοί επιχειρησιακοί στρατιωτικοί, οι οποίοι εκπαιδεύονται στον χειρισμό ταχύπλοων, βαριά οπλισμένων σκαφών που μεταφέρουν Navy SEALs προς και από εχθρικές περιοχές, καθώς και στην εκτέλεση άλλων ναυτικών αποστολών.

Παρότι ακολουθούν ξεχωριστά προγράμματα επιλογής και εκπαίδευσης, οι SWCC αποτελούν μέρος της Διοίκησης Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων. Πέρα από τις ναυτικές ειδικές επιχειρήσεις, γυναίκες έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν με επιτυχία και άλλα ιδιαίτερα απαιτητικά προγράμματα εκπαίδευσης ειδικών επιχειρήσεων.

Δεκαεπτά γυναίκες έχουν επιχειρήσει να γίνουν Marine Raiders στο πλαίσιο της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του Σώματος Πεζοναυτών (Marine Forces Special Operations Command), αλλά καμία δεν είχε καταφέρει να περάσει επιτυχώς μέχρι το 2024, σύμφωνα με το Military Times, το οποίο ανέφερε επίσης ότι 54 γυναίκες στην Πολεμική Αεροπορία είχαν ξεκινήσει εκπαίδευση για να ενταχθούν σε θέσεις ειδικών επιχειρήσεων.

Μόνο λίγες έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευση

Το 2020, μία στρατιωτικός της Εθνοφρουράς έγινε η δεύτερη γυναίκα που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Special Forces Qualification Course του Στρατού Ξηράς και εντάχθηκε σε μονάδα Green Beret. Η πρώτη ήταν η λοχαγός Kathleen Wilder το 1980, η οποία αποστρατεύτηκε με τον βαθμό της αντισυνταγματάρχη, σύμφωνα με το Army Times.

Λιγότερες από δώδεκα γυναίκες έχουν ενταχθεί στο ιστορικό 75th Ranger Regiment, μια επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων του Στρατού Ξηράς, η οποία ειδικεύεται σε επιδρομές υψηλού κινδύνου, στην κατάληψη αεροδρομίων και σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις. Όλοι όσοι υπηρετούν στο συγκεκριμένο σύνταγμα πρέπει να περάσουν τη διαδικασία επιλογής και τις εξαντλητικές δοκιμασίες του Ranger School, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν. Μία από αυτές τις γυναίκες είναι η πρώην λοχαγός Hailey Gibbons, απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας West Point, η οποία ολοκλήρωσε το Ranger School το 2021.

Υπηρέτησε ως αξιωματικός διοικητικής μέριμνας στο 75th Ranger Regiment μέχρι την αποχώρησή της από τον στρατό το 2023. «Είτε είσαι υπεύθυνος διοικητικής μέριμνας, είτε υπεύθυνος επικοινωνιών, είτε στρατιωτικός αξιωματικός πληροφοριών, όλοι είναι Rangers σε αυτόν τον σχηματισμό», δήλωσε η Gibbons στο CBS News σε συνέντευξή της.

«Και έτσι σκέφτηκα: θέλω να είμαι μέρος της ομάδας. Δεν θέλω απλώς να την υποστηρίζω». Οι γυναίκες έχουν αντιμετωπίσει αντιδράσεις από την ευρύτερη στρατιωτική κοινότητα όσον αφορά την υπηρεσία τους σε μάχιμους ρόλους και τις προσπάθειές τους να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στις ειδικές επιχειρήσεις, και αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει.

Καθώς οι δύο γυναίκες προχωρούσαν στις πρώτες εβδομάδες της εκπαίδευσης BUD/S, δέχθηκαν επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ορισμένους πρώην SEALs και λογαριασμούς που επικεντρώνονται σε στρατιωτικά θέματα.

Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει το κατά πόσο οι γυναίκες θα πρέπει να υπηρετούν σε μονάδες χερσαίας μάχης και ειδικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι η ένταξή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα και τα φυσικά πρότυπα.

Λίγο πριν προταθεί για τη συγκεκριμένη θέση, ο πρώην παρουσιαστής του Fox News και βετεράνος της Εθνοφρουράς δήλωσε σε συνέντευξή του σε podcast του Shawn Ryan, πρώην Navy SEAL, ότι «δεν θα έπρεπε να έχουμε γυναίκες σε μάχιμους ρόλους».

Κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του, ο Hegseth δήλωσε ότι οι γυναίκες θα είχαν πρόσβαση σε θέσεις χερσαίας μάχης, «εφόσον τα πρότυπα παραμένουν υψηλά». Δεν έδωσε κανένα παράδειγμα για το πώς τα πρότυπα είχαν μειωθεί, αλλά ανέφερε ότι του έχουν πει στρατιωτικοί πως τα πρότυπα έχουν αλλάξει «με άμεσους, έμμεσους, εμφανείς και ανεπαίσθητους τρόπους».

Νωρίτερα φέτος, το Πεντάγωνο ανέθεσε τη διεξαγωγή μελέτης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των γυναικών σε θέσεις χερσαίας μάχης.

Σε δήλωση που παραχώρησε στο CBS News τον Ιανουάριο, η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Kingsley Wilson ανέφερε ότι η μελέτη αποσκοπεί «στη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων και στη διατήρηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως της πιο φονικής στρατιωτικής δύναμης».

Η Gibbons δήλωσε στο CBS News ότι τα πρότυπα για τις ειδικές επιχειρήσεις δεν έχουν αλλάξει, παρά τους έμμεσους ισχυρισμούς του Hegseth. «Όταν λέει ότι τα πρότυπα έχουν αλλάξει και ότι κάποιοι έχουν χαμηλώσει τις απαιτήσεις για να επιτρέψουν στις γυναίκες να ενταχθούν στις μονάδες τους, αυτό είναι απολύτως ψέμα, επειδή κανένας διοικητής ταξιαρχίας δεν θα υπέγραφε κάτι τέτοιο - γιατί τότε θα θεωρούνταν κατώτερος και κάποιος στον οποίο δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη», δήλωσε η Gibbons.