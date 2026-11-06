Ο Μάρκο Ρούμπιο διαψεύδει πως παραιτείται από το πόστο του, ενώ ο Πιτ Χέγκσεθ έχει να διαχειριστεί ένα πιο αβέβαιο πολιτικό μέλλον.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις φήμες ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ίσως αποχωρήσουν από τις θέσεις τους στο πλαίσιο ανασχηματισμού της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν πιέσεις για την αντικατάσταση του Χέγκσεθ, ιδίως για τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τις βαριές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές.

Απερχόμενος Ρεπουμπλικανός βουλευτής απείλησε ότι θα φέρει σε ψηφοφορία πρόταση παραπομπής του Χέγκσεθ, με τον Χέγκσεθ να απαντά με δήλωση στην οποία υπερασπίζεται το έργο του και καταγγέλλει την προσπάθεια.

«Βλέπετε, μας επιτίθενται επειδή είμαστε αποτελεσματικοί», είπε. «Δεν θα πετύχει. Δεν θα υποχωρήσουμε».

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Την ίδια ώρα, ο Ρούμπιο διαψεύδει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση του ενόψει υποψηφιότητας για την προεδρία το 2028.

Το να εργάζεται για τον Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας του ήταν «πάντα το σχέδιό μου», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη στους New York Times.

«Αγαπώ τη δουλειά που κάνω», είπε ο Ρούμπιο. «Και, επιπλέον, πάντα γελάω όταν λένε ότι θα φύγει από τη δουλειά του. "Από ποια από όλες;"»

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέψευσαν επίσης τις φήμες ότι ο Ρούμπιο θα μπορούσε να αποχωρίσει από το υπουργείο του, κάνοντας λόγο για «fake news».

Σε κάθε περίπτωση ο υπουργός Άμυνας έχει να διαχειριστεί ένα πιο αβέβαιο πολιτικό μέλλον.

Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχουν και οι δύο κατηγορήσει τον πόλεμο στο Ιράν για τις ήττες των Ρεπουμπλικανών, οι οποίες έδωσαν στους Δημοκρατικούς τον πλήρη έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο ABC News, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι έχει λάβει «τηλεφωνήματα σχετικά» με τον Χέγκσεθ, αλλά πρόσθεσε ότι έχει «κάθε πρόθεση» να τον κρατήσει.

Αργότερα την Πέμπτη, είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «ο Πιτ Χέγκσεθ έχει κάνει φανταστική δουλειά», ενώ απαρίθμησε όσα θεωρεί επιτεύγματά του, μεταξύ αυτών τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο και τον πόλεμο στο Ιράν, που μπαίνει πλέον στον ένατο μήνα.

Η Washington Post ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ ίσως εξετάζει την απομάκρυνση του στρατηγού Νταν Κέιν, προέδρου του Μικτού Επιτελείου, ή του αρχηγού της Κεντρικής Διοίκησης (Centcom), ναυάρχου Μπραντ Κούπερ. Και οι δύο είχαν σημαντικό ρόλο στην χάραξη της στρατηγικής για τον πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, συχνός επικριτής του Τραμπ, δήλωσε ότι θα προχωρήσει στα σχέδιά του για παραπομπή του Χέγκσεθ. Σε δηλώσεις του στο Politico υποστήριξε ότι θα καταθέσει το ψήφισμά του για την παραπομπή του υπουργού Άμυνας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ προτού σχηματιστεί το νέο Κογκρέσο τον Ιανουάριο.

«Θα πρέπει να το κάνει όσο μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει την επικύρωση των αντικαταστατών από τη Γερουσία», έγραψε ο Μάσι στο X.

{https://x.com/RepThomasMassie/status/2118341933676519754}