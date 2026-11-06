Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε ότι στο δυστύχημα ενεπλάκη σχολικό λεωφορείο, ενώ ο δήμαρχος του Λεντ, της μικρής πόλης όπου σημειώθηκε το τροχαίο, επιβεβαίωσε στην συνέχεια την πληροφορία.

Δυστύχημα με λεωφορείο υπεραστικής γραμμής νότια της Μπουργκ-αν-Μπρες, στην περιοχή της κοινότητας Λαν, είχε ως αποτέλεσμα «2 νεκρούς και 3 σοβαρά τραυματίες σε σύνολο 63 επιβατών», όπως ανακοίνωσε στη Le Monde η νομαρχία του Αν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Το λεωφορείο «βγήκε από το δρόμο, χτύπησε σε δέντρο ή κολώνα και έπεσε σε χαντάκι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος του Λαν, Ιβ Κριστέν, κάνοντας λόγο για δύο άτομα σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και για πολλούς τραυματίες.

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Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στην επαρχιακή οδό D22 και μετέφερε παιδιά στο σχολείο.

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