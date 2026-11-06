Δυστύχημα με λεωφορείο υπεραστικής γραμμής νότια της Μπουργκ-αν-Μπρες, στην περιοχή της κοινότητας Λαν, είχε ως αποτέλεσμα «2 νεκρούς και 3 σοβαρά τραυματίες σε σύνολο 63 επιβατών», όπως ανακοίνωσε στη Le Monde η νομαρχία του Αν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
Το λεωφορείο «βγήκε από το δρόμο, χτύπησε σε δέντρο ή κολώνα και έπεσε σε χαντάκι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος του Λαν, Ιβ Κριστέν, κάνοντας λόγο για δύο άτομα σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και για πολλούς τραυματίες.
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Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στην επαρχιακή οδό D22 και μετέφερε παιδιά στο σχολείο.
Το επιχειρησιακό κέντρο του διαμερίσματος, που συντονίζει τη δράση όλων των φορέων διαχείρισης της κρίσης», ενώ δύο ελικόπτερα έχουν σταλεί στο σημείο.
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