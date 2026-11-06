Η μεταγωγή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί, με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, όπου οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η 26χρονη κατηγορούμενη βρίσκεται αντιμέτωπη με βαρύ κατηγορητήριο που αφορά τους θανάτους τριών βρεφών, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της.

Η μεταγωγή της στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί, με ισχυρή αστυνομική παρουσία τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αποχώρησή της. Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ έξω από το κτίριο είχε αναρτηθεί πανό με αναφορά στους θανάτους των παιδιών.

Κατά την αποχώρησή της από τα δικαστήρια, η Ειρήνη Μουρτζούκου δέχθηκε ερώτηση από δημοσιογράφο σχετικά με τον Ιωάννη Μουρτζούκο και το εάν πρόκειται για τον πατέρα της. Η ίδια απάντησε μονολεκτικά «όχι», προτού επιβιβαστεί στο αστυνομικό όχημα που την παρέλαβε.

Η μεταγωγή υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η 26χρονη είχε μεταφερθεί στην Πάτρα από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, προερχόμενη από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών, όπου κρατείται. Η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την παρουσία της στο Δικαστικό Μέγαρο και την ομαλή διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας.

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Η παρουσία των δημοσιογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τις κάμερες να καταγράφουν τη μεταφορά της κατηγορουμένης και την ισχυρή αστυνομική δύναμη που τη συνόδευε.

Το κατηγορητήριο για τους θανάτους των τριών βρεφών

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η δικογραφία αφορά τρεις θανάτους βρεφών που σημειώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 2021 έως το 2023. Συγκεκριμένα, οι υποθέσεις αφορούν:

Ένα βρέφος έξι μηνών, το οποίο πέθανε τον Φεβρουάριο του 2021.

Το πρώτο παιδί της κατηγορουμένης, ηλικίας μόλις 19 ημερών, που έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2022.

Τη δεύτερη κόρη της, ηλικίας δύο μηνών, η οποία πέθανε τον Οκτώβριο του 2023.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται, επίσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της, για περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα στα τέλη του 2020.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να εξεταστούν μαρτυρικές καταθέσεις, ιατροδικαστικές εκθέσεις και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ξεχωριστή η υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη

Διευκρινίζεται ότι η υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δίκη. Ακολουθεί ξεχωριστή δικαστική πορεία και αποτελεί αντικείμενο αυτοτελούς ποινικής διερεύνησης.

Μετά την αναβολή που δόθηκε την Παρασκευή, η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου αναμένεται να εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών στις 12 Νοεμβρίου 2026.