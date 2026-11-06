Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου αλλά και άλλες πληρωμές προς τους δικαιούχους.

Στο τέλος του μήνα αναμένεται να υπάρξουν δύο μεγάλε πληρωμές προς τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, αναμένεται να πληρωθούν οι συνταξιούχοι με το επίδομα 400 ευρώ αλλά και η επιστροφή ενοικίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως «κλειδώνει» η ημέρα πληρωμής για την επιστροφή ενοικίου. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ημέρα της Black Friday, προγραμματίζεται η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τις ίδιες ημέρες αναμένεται να πληρωθεί και το επίδομα 400 ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πληρωθεί στο τέλος του Νοέμβρη σε χιλιάδες δικαούχους. Όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης, ο μισθωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE να υποβάλει αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν ενεργή το προηγούμενο έτος, μαζί με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανήλικου εκμισθωτή. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν και όταν ο δικαιούχος αποκλείεται επειδή τα στοιχεία για την Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσε είναι ελλιπή ή λανθασμένα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προσκομίσει τη σύμβαση μίσθωσης, αποδεικτικά πληρωμής και βεβαίωση της υπηρεσίας του για τον τόπο εργασίας.

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Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για το σύνολο των δικαιούχων της γενικής επιστροφής, η καταβολή θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου.

Παράλληλα, εφαρμόζονται τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που έχουν ήδη νομοθετηθεί:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμο.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα νέα όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Έτσι, το φετινό μέτρο δημιουργεί δύο διαφορετικές ταχύτητες για τους ενοικιαστές: από τη μία τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου και από την άλλη την ειδική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς της περιφέρειας, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να φτάσουν συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων.