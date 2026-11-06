θα είναι μια διαφορετική πρόταση αυτή που ετοιμάζουμε», αποκάλυψε.

Σε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, η Μαρία Εκμεκτσίογλου αποκάλυψε την τηλεοπτική της επιστροφή.

Όπως γνωστοποίησε, πρόκειται για μια ταξιδιωτική εκπομπή, ενώ με έμμεσο τρόπο επιβεβαίωσε ότι θα μεταδίδεται από τη συχνότητα του Open.

Αρχικά, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο βρέθηκε στην Αθήνα, παρότι ζει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη: «Δεν ζω στην Αθήνα. Έτυχε να έρθω από την Κωνσταντινούπολη για ένα γαστρονομικό event που έχω εδώ».

Στη συνέχεια, εξέφρασε την άποψή της για τις εκπομπές μαγειρικής στην ελληνική τηλεόραση: «Οι εκπομπές μαγειρικής χρειάζονται πάντοτε. Γιατί; Για να τις βλέπει ο κόσμος, να μαθαίνουν οι νέοι και τα παιδιά να αγαπάνε τη μαγειρική και την κουζίνα. Οπότε χρειάζονται αυτές οι εκπομπές, ώστε να φέρνουν και τους νέους -και όχι μόνο τις γυναίκες- πιο κοντά στην κουζίνα».

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

.