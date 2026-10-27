Ο τηγανητός μπακαλιάρος έχει επικρατήσει άτυπα και στο μενού της 28ης Οκτωβρίου - Το κουρκούτι παίζει ρόλο για μια υπέροχη τραγανή κρούστα στο ψάρι.

Από τις παρελάσεις και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις μέχρι τις ταβέρνες που γεμίζουν κόσμο, ο τηγανητός μπακαλιάρος έχει καθιερωθεί άτυπα ως μία από τις κορυφαίες επιλογές για το τραπέζι της 28ης Οκτωβρίου. Η τραγανή κρούστα, η μαλακή σάρκα του ψαριού και η έντονη γεύση της σκορδαλιάς δημιουργούν έναν συνδυασμό που παραμένει αγαπημένος και ακαταμάχητος για τους λάτρεις των παραδοσιακών γεύσεων.

Αν και ο μπακαλιάρος δεν συνδέεται με τον εορτασμό της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» με τον ίδιο επίσημο ή παραδοσιακό τρόπο όπως με την 25η Μαρτίου, έχει καταφέρει να αποκτήσει τη δική του θέση στις προτιμήσεις αρκετών νοικοκυριών. Η ευκολία στην προετοιμασία, η αγαπημένη γεύση του τηγανητού ψαριού και η δυνατότητα να συνδυαστεί με συνοδευτικά όπως βραστά παντζάρια, χόρτα εποχής, φρέσκια σαλάτα ή τηγανητές πατάτες τον καθιστούν μια δημοφιλή επιλογή για το εορταστικό οικογενειακό τραπέζι μετά την παρέλαση Τα συνοδευτικά ισορροπούν τη γεύση του τηγανητού ψαριού και συμπληρώνουν ένα παραδοσιακό ελληνικό γεύμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhbv2bib4b61?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την 25η Μαρτίου στην 28η Οκτωβρίου

Ο μπακαλιάρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την 25η Μαρτίου. Η καθιέρωσή του σχετίζεται με τη θρησκευτική παράδοση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθώς εκείνη την μέρα καταλύεται η νηστεία της Σαρακοστής και επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού. Αντίστοιχα η 28η Οκτωβρίου δεν έχει αντίστοιχο διατροφικό έθιμο. Ωστόσο, ο μπακαλιάρος έχει περάσει και στο φθινοπωρινό εορταστικό τραπέζι, καθώς αρκετές οικογένειες αναζητούν ένα φαγητό που να συνδυάζει την παράδοση με την ευκολία και τη γεύση. Μετά την παρέλαση, ένα πιάτο με τραγανό τηγανητό μπακαλιάρο, σκορδαλιά και σαλάτα αποτελεί για πολλούς μια χορταστική λύση. Παράλληλα, οι ταβέρνες και τα εστιατόρια αξιοποιούν τη συγκεκριμένη προτίμηση, εντάσσοντας συχνά το ψάρι στις επιλογές του εορταστικού μενού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

28η Οκτωβρίου: Η συνταγή για τραγανό μπακαλιάρο με κουρκούτι μπίρας

Το αγαπημένο τηγανητό ψάρι με τη χρυσαφένια κρούστα έχει τα δικά του μυστικά επιτυχίας και όλα φυσικά ξεκινούν από το κουρκούτι με μπίρα. Το πρώτο βήμα είναι η προετοιμασία του μπακαλιάρου. Εάν χρησιμοποιείτε παστό ψάρι, χρειάζεται να έχει προηγηθεί σωστό ξαλμύρισμα, με αλλαγές νερού και διατήρηση στο ψυγείο. Στη συνέχεια, τα κομμάτια πρέπει να στραγγίσουν και να στεγνώσουν καλά πριν μπουν στο κουρκούτι. Σε ένα μπολ ανακατεύετε το αλεύρι με την μπίρα, το αλάτι και το πιπέρι, μέχρι να σχηματιστεί ένας σχετικά λείος χυλός. Η μπίρα συμβάλλει στην υφή του κουρκουτιού, προσφέροντας μια χρυσαφένια τραγανιστή κρούστα μετά το τηγάνισμα. Βουτάτε κάθε κομμάτι ψαριού στο μείγμα, φροντίζοντας να καλυφθεί ομοιόμορφα. Στη συνέχεια, το τηγανίζετε σε καλά ζεσταμένο λάδι, χωρίς να γεμίσετε υπερβολικά το τηγάνι. Τα κομμάτια χρειάζονται περίπου 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το μέγεθός τους, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα και να ψηθούν πλήρως στο εσωτερικό. Μετά το τηγάνισμα, αφήνετε τον μπακαλιάρο σε απορροφητικό χαρτί ή σε σχάρα, ώστε να απομακρυνθεί το περιττό λάδι και να διατηρηθεί τραγανή η κρούστα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhb4nyxirsjt?integrationId=40599y14juihe6ly}