Ως επικρατέστερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των καλπών προκρίνεται η 20ή Δεκεμβρίου, ώστε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ να αναλάβει καθήκοντα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στον απόηχο του σκανδάλου με τους στημένους αγώνες.

Μετά από την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία - κίνηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, απέτρεψε την έκπτωσή του από το αξίωμα πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, την ηγεσία της Ομοσπονδίας έχει αναλάβει ήδη ο Άγγελος Παπανικολάου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είχε μια πρώτη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται ευθυγραμμισμένες και να συμφωνούν στην ανάγκη μετάβασης σε μια νέα αιρετή διοίκηση μέσω άμεσων εκλογικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα συγκαλείται έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται έως το μεσημέρι να προκηρύξει επίσημα τις εκλογές.

Βάσει του καταστατικού, η εκλογική διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον 45 ημέρες από την προκήρυξή της. Με αυτά τα δεδομένα, ως επικρατέστερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των καλπών προκρίνεται η 20ή Δεκεμβρίου, ώστε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ να αναλάβει καθήκοντα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και να σηματοδοτήσει την επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.