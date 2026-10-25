Ανακοινώθηκε η σύνθεση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Νέος πρόεδρος της ΕΟΚ είναι με κάθε επισημότητα από το απόγευμα της Κυριακής 25/10 ο Άγγελος Παπανικολάου, όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά τις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ και την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Αγγελος Παπανικολάου είναι ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. , μετά την αναδιάρθρωση που προέκυψε στη σημερινή (25/10) έκτακτη συνεδρίαση.

Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής:

ΝΕΟ ΔΣ ΕΟΚ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΗΣ: Α΄ Αντιπρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ: Β΄ Αντιπρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΚΗΣ: Γενικός Γραμματέας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ – ΦΑΣΟΥΡΑ: Ταμίας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών

ΑΘΗΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις πρώτες αποφάσεις του νέου Δ.Σ.