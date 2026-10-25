Κράτησε περίπου τρεις ώρες η απολογία του.

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 25/10 η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου στον ανακριτή στην Ευελπίδων σχετικά με τις κατηγορίες που το βαραίνουν για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που έχει σκάσει σαν «βόμβα» στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης απολογίας του ο Βαγγέλης Λιόλιος αφού ενημέρωσε πως παραιτείται από την ηγεσία της ΕΟΚ, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Πλέον, αναμένεται η απόφαση των Αρχών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι.

Να θυμίσουμε, ότι εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο απολογείται την Κυριακή 25/10 και ο συνεργάτης του και επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης για τις κατηγορίες για το σκάνδαλο στο μπάσκετ.