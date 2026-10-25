Παύει προσωρινά οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ.

Την απόφαση του να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΟΚ ανακοίνωσε στον ανακριτή το πρωί της Κυριακής 25/10 ο Βαγγέλης Λιόλιος κατά τη διάρκεια της απολογίας του για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ, ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε για την παύση της ασχολίας του με τον χώρο. Πλέον, μετά από αυτή την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την εκλογή νέου προέδρου στην ΕΟΚ, καθώς η Ομοσπονδία παραμένει πλέον... ακέφαλη.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωση της η ΕΟΚ ανέφερε ότι «εν αναμονή των άμεσων εξελίξεων κι έχοντας ολοκληρώσει πριν λίγη ώρα την έκτακτη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει το φίλαθλο κοινό, τα σωματεία, τους αθλητές και όλους τους φορείς του αθλήματος ότι από την πρώτη στιγμή των πρόσφατων δικαστικών εξελίξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με απόλυτη θεσμική προσήλωση, ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Με μοναδικό γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλότητας και την προστασία του ελληνικού μπάσκετ, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πλέον σε διαρκή βάση, δύο (2) φορές την ημέρα. Λαμβάνονται άμεσα όλες οι απαραίτητες αποφάσεις ώστε η καθημερινή δραστηριότητα της Ομοσπονδίας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Βρισκόμαστε σε κατάσταση απόλυτης και συνεχούς εγρήγορσης, παρακολουθούμε στενά τη ροή των γεγονότων και, αναλόγως των εξελίξεων, το σώμα θα προχωρά άμεσα στις ανάλογες θεσμικές ενέργειες.

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