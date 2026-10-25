Ξεχάστε τα αποσμητικά χώρου. Το απλό μείγμα με κανέλα και μανταρίνι.

Ένας εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αποκτήσει το σπίτι ευχάριστο άρωμα, χωρίς τη χρήση συμβατικών αποσμητικών χώρου, κερδίζει δημοτικότητα. Το μόνο που χρειάζεται είναι τρία υλικά που υπάρχουν στις περισσότερες κουζίνες: κανέλα, ελαιόλαδο και φλούδες μανταρινιού.

O συγκεκριμένος συνδυασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό αρωματικό χώρου, απελευθερώνοντας σταδιακά ένα άρωμα που συνδυάζει τις γλυκές νότες της κανέλας με τη φρεσκάδα των εσπεριδοειδών.

Η μέθοδος προτείνεται κυρίως για χώρους όπως η κουζίνα, όπου συχνά παραμένουν μυρωδιές από το μαγείρεμα, αλλά και για δωμάτια που δεν αερίζονται επαρκώς.

Γιατί συνδυάζονται κανέλα, ελαιόλαδο και μανταρίνι

Η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού ως αρωματικού βασίζεται στις ιδιότητες των συστατικών του.

Οι φλούδες μανταρινιού περιέχουν αιθέρια έλαια, στα οποία κυριαρχεί το λιμονένιο, μια αρωματική ένωση που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη χαρακτηριστική μυρωδιά των εσπεριδοειδών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την άλλη πλευρά, η κανέλα περιέχει κινναμαλδεΰδη, ουσία που της προσδίδει το χαρακτηριστικό ζεστό και γλυκό άρωμά της.

Το ελαιόλαδο λειτουργεί ως φορέας των αρωματικών ενώσεων. Επειδή αρκετές από αυτές είναι λιποδιαλυτές, μπορούν να περάσουν στο λάδι, το οποίο εξατμίζεται πολύ πιο αργά από το νερό.

Έτσι, το μείγμα μπορεί να διατηρήσει τα αρώματα των υλικών για μεγαλύτερο διάστημα, αν και η ένταση και η διάρκειά τους εξαρτώνται από τις συνθήκες του χώρου.

Πώς να φτιάξετε το φυσικό αρωματικό χώρου

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί βράσιμο ή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία.

Αρχικά, τοποθετήστε μικρή ποσότητα ελαιόλαδου σε ένα καθαρό γυάλινο βάζο. Στη συνέχεια, προσθέστε φλούδες μανταρινιού, τις οποίες προηγουμένως έχετε πλύνει και στεγνώσει καλά.

Έπειτα, βάλτε μία ή δύο ξυλόκανελες, ολόκληρες ή σπασμένες σε μικρότερα κομμάτια.

Αφήστε το μείγμα να παραμείνει στο βάζο για τουλάχιστον τέσσερις ώρες, ώστε το ελαιόλαδο να απορροφήσει μέρος των αρωματικών ενώσεων.

Τέλος, τοποθετήστε το ανοιχτό βάζο στο σημείο που θέλετε να αρωματίσετε, μακριά από παιδιά, κατοικίδια και πηγές θερμότητας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου

Το βασικό πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος, καθώς αξιοποιούνται υλικά που συχνά υπάρχουν ήδη στο σπίτι.

Παράλληλα, η χρήση της φλούδας μανταρινιού περιορίζει τη σπατάλη τροφίμων, αφού αξιοποιείται ένα μέρος του φρούτου που συνήθως καταλήγει στα απορρίμματα.

Η ποσότητα των υλικών μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός.

Πηγή cronista.com