Μία από τις πιο απολαυστικές επιλογές, ένα σνακ πλούσιο σε φυτικές ίνες.

Μία ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, φρούτα και λαχανικά, αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες προτεραιότητες για πολλούς ανθρώπους. Οι διαιτολόγοι συχνά προτείνουν απλές διατροφικές επιλογές και σνακ που μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην καθημερινότητά σας και να συμβάλουν στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του οργανισμού.

Ειδικά όσον αφορά της φυτικές ίνες, δεν χρειάζεται να αλλάξετε ριζικά τον τρόπο της διατροφής σας ή να αναζητήσετε εξειδικευμένα προϊόντα για να αυξήσετε την πρόσληψή τους.

Ανάμεσα στις επιλογές που μπορείτε να εντάξετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο βρίσκεται και ένα σνακ που πιθανότατα έχετε ήδη στο σπίτι σας, χωρίς να γνωρίζετε πόσο χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί.

Ο λόγος για το ποπ κορν, το οποίο, όταν παρασκευάζεται με απλό τρόπο, αποτελεί μία εύκολη και γευστική πηγή φυτικών ινών.

Πόσες φυτικές ίνες περιέχει το ποπ κορν;

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου, βοηθούν στη διαχείριση των επιπέδων του σακχάρου και της χοληστερίνης στο αίμα και ενισχύουν σημαντικά το αίσθημα του κορεσμού. Γι’ αυτό, η επαρκής πρόσληψή τους αποτελεί ένα σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

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Το ποπ κορν, σύμφωνα με το goodhousekeeping.com ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλα γρήγορα σνακ, καθώς περιέχει τρία μέρη δημητριακών: το πίτουρο, το φύτρο, και το ενδοσπέρμιο.

Ως εκ τούτου, το ποπ κορν αποτελεί μία φυσική πηγή φυτικών ινών που μπορεί εύκολα να ενταχθεί στην καθημερινότητά σας.

Σύμφωνα με τα διατροφικά στοιχεία, τρία φλιτζάνια ποπ κορν που έχουν μαγειρευτεί σε αέρα, χωρίς πρόσθετο βούτυρο, παρέχουν 3,5 γραμμάρια φυτικών ινών και μόλις 90 θερμίδες.

Παράλληλα, είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, δηλαδή αντιοξειδωτικές ουσίες που ενισχύουν την υγεία του οργανισμού.

Ωστόσο, αξίζει να προσέξετε την επιλογή του προϊόντος.

Οι έτοιμες συσκευασίες ποπ κορν, συχνά περιέχουν πρόσθετα υλικά τα οποία προσθέτουν γεύση, όμως μειώνουν την διατροφική τους αξία.

Μία ιδανική επιλογή, είναι να τα μαγειρέψετε μόνοι σας και να προσθέσετε μπαχαρικά της αρεσκείας σας, ακόμη και παρμεζάνα ή κανέλα και να τα απολαύσετε χωρίς «ενοχές».

Η σημασία της ποικιλίας στη διατροφή

Μπορεί τα ποπ κορν να αποτελούν ένα γευστικό, υγιηνό σνακ πλούσιο σε φυτικές ίνες, όμως δεν μπορεί να είναι το μοναδικό που θα υπάρχει στο διαιτολόγιό σας.

Η ποικιλία τροφών παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας, με όσπρια, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και ξηρούς καρπούς να αποτελούν την ιδανική βάση μιας ισορροπημένης διατροφής.