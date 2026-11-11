Ένα υλικό πλούσιο σε πρωτεΐνη, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα που μπορεί να ενισχύσει το πρωινό σας.

Τα αυγά αποτελούν για πολλούς, μία από τις πιο συνηθισμένες και καθημερινές επιλογές για το πρωινό τους, καθώς πρόκειται για ένα υλικό που μαγειρεύεται εύκολα, είναι ευέλικτο για τις καθημερινές συνταγές και είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.

Περιέχουν πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και βιταμίνες, μέταλλα, όπως ασβέστιο και φώσφορο, καθώς και σημαντικά για τον οργανισμό ιχνοστοιχεία.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία σχεδόν ολοκληρωμένη πρόταση, τα αυγά υστερούν σε ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να εντάξετε στην καθημερινότητά σας: τις φυτικές ίνες.

Την έλλειψη αυτών, όμως, θα μπορούσατε να την αντικαταστήσετε προσθέτοντας στο γεύμα σας ένα απλό πράσινο λαχανικό που είναι εύκολο να προμηθευτείτε και να το διατηρήσετε για αρκετό καιρό στην κατάψυξη. Ο λόγος για τον αρακά.

Ο αρακάς, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς influencers να προσθέτουν στην ομελέτα τους μία μικρή ποσότητα κονσερβοποιημένου αρακά για να αυξήσουν την πρόσληψη φυτικών ινών, σύμφωνα με το verywellhealth.com.

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Ο αρακάς αυξάνει τις φυτικές ίνες στο πρωινό σας

Η διαιτολόγος Shauna McQueen, εξηγεί ότι ο αρακάς είναι η πιο απλή επιλογή που μπορείτε να εντάξετε στην ομελέτα σας με σκοπό να αυξήσετε την πηγή φυτικών ινών.

Η ίδια, αναφέρει ότι μόλις ένα φλιτζάνι κονσερβοποιημένου αρακά περιέχει περίπου 9 γραμμάρια φυτικών ινών, επομένως η προσθήκη στο πρωινό σας γεύμα μπορεί να αυξήσει την πρόσληψη αυτών συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού, οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 25 – 30 γραμμάρια.

Έτσι, λοιπόν, ο συνδυασμός των αυγών με τον αρακά, δημιουργεί ένα πιο ισορροπημένο και θρεπτικό πρωινό.

Τα αυγά, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λιπαρά, κάνοντας το γεύμα πιο χορταστικό, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τις φυτικές ίνες.

Τα οφέλη του αρακά

Ο αρακάς δεν αποτελεί μόνο μία καλή πηγή φυτικών ινών, καθώς οι ευεργετικές του ιδιότητες και τα συστατικά του μπορούν να ενισχύσουν συνολικά την υγεία του οργανισμού:

1. Περιέχει πρωτεΐνη: Μισό φλιτζάνι αρακά μπορεί να αυξήσει την ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης περίπου 4 γραμμάρια στο γεύμα.

2. Συμβάλλει στον κορεσμό: Η πρωτεΐνη που περιέχει επιβραδύνει την πέψη, σταθεροποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την φροντίδα των μυών.

3. Περιέχει αντιοξειδωτικά: Τα αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην συνολική προστασία του οργανισμού.

4. Περιέχει σημαντικά μακροθρεπτικά συστατικά: Ο αρακάς αποτελεί μία καλή πηγή φυλλικού οξέος, το οποίο συμμετέχει ση σύνθεση και την επιδιόρθωση του DNA και των κυττάρων, καθώς και της βιταμίνης Κ.

5. Αναβαθμίζει το πρωινό: Η προσθήκη του αρακά στα αυγά προσφέρει μία φυσική γλυκύτητα, κάνοντας το γεύμα, πέρα από θρεπτικό, πιο γευστικό.