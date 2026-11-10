Δύο τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη που αξίζουν μία θέση στο πρόγραμμα της διατροφής σας. Ποιο να επιλέξετε για περισσότερη πρωτεΐνη.

Το κοτόπουλο και ο σολομός, αποτελούν δύο από τις πιο διαδεδομένες τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη και ξεχωρίζουν για την υψηλή διατροφική τους αξία. Περιέχουν πολλά από τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός και παράλληλα, έχουν χαμηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών.

Σύμφωνα με το realsimple.com, ειδικοί διαιτολόγοι – διατροφολόγοι, εστίασαν στα συγκεκριμένα τρόφιμα και τη διατροφική τους αξία.

Σολομός ως πηγή πρωτεΐνης

Ο σολομός, αποτελεί μία από τις καλύτερες πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, καθώς μία μερίδα των 85 γραμμαρίων, μπορεί να περιέχει ακόμη και 22 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από το κοτόπουλο, είναι η υψηλή περιεκτικότητα σε Ω3 λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και των αρθρώσεων.

Παράλληλα, περιέχει βιταμίνη D και Β12, σελήνιο και αντιοξειδωτικά, ενώ μία μερίδα περιέχει περίπου 156 θερμίδες, μηδενικούς υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, καθώς και 6,38 γραμμάρια λιπαρά.

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Παράλληλα, περιέχει μικρότερες ποσότητες ψευδάργυρου, χαλκού, μαγγανίου και σεληνίου.

Η διατροφική αξία του κοτόπουλου

Το κοτόπουλο θεωρείται μία από τις καταλληλότερες και πιο γνωστές πηγές πρωτεΐνης, ωστόσο η διατροφική του αξία διαφέρει ανάλογα με το μέρος που επιλέγεται να καταναλώσετε.

Το στήθος, για παράδειγμα, και τα μέρη που δεν περιέχουν το λίπος του κρέατος, προσφέρουν περίπου 26 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανά μερίδα των 85 γραμμαρίων, καθώς και ελάχιστα κορεσμένα λιπαρά, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η διατροφική του αξία, ενδείκνυνται για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, ωστόσο περιέχει λιγότερα λιπαρά σε σχέση με τον σολομό.

Μία μερίδα των 85 γραμμαρίων, περιέχει περίπου 128 θερμίδες, 25,9 γραμμάρια πρωτεΐνης, μηδενικές φυτικές ίνες και υδατάνθρακες, καθώς και 2,69 γραμμάρια λιπαρών.

Σολομός ή κοτόπουλο – Τι να επιλέξετε

Αν και πρόκειται για δύο τρόφιμα με υψηλή διατροφική αξία, οι διαφορές μεταξύ τους τα κάνουν να ξεχωρίζουν, καθώς ο σολομός φαίνεται να υπερέχει, σύμφωνα με το realsimple.com.

Πέρα από την πρωτεΐνη, προσφέρει στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, ωφέλιμα λιπαρά και μακροθρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στη συνολική υγεία του οργανισμού.

Παρ’ όλα αυτά, το κοτόπουλο συνεχίζει να έχει μία ξεχωριστή θέση σε προγράμματα διατροφής, καθώς αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή άπαχης πρωτεΐνης.