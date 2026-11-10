Τα ευρήματα αποδεικνύουν πως εφόσον χάσουν σημαντικό βάρος με αυτή τη θεραπεία, «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιτύχουν ουσιαστική μείωση του πόνου στα γόνατα».

Για τα άτομα με επώδυνη οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) γόνατος που είναι υπέρβαρα ή πάσχουν από παχυσαρκία, οι καθημερινές δραστηριότητες όπως το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας και το σήκωμα από την καρέκλα μπορεί να είναι δύσκολες.

Σε δύο κλινικές δοκιμές φάσης 3 με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Northwestern, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 1.000 εθελοντές, όσοι έλαβαν την υψηλότερη δόση ρετατρουτίδης (retatrutide) - ενός νέου πειραματικού ενέσιμου φαρμάκου απώλειας βάρους - έχασαν κατά μέσο όρο περίπου το ένα τέταρτο του σωματικού τους βάρους. Μια συνδυαστική ανάλυση των μελετών διαπίστωσε ότι περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων που έλαβαν ρετατρουτίδη παρουσίασαν μείωση του πόνου στο γόνατο κατά τουλάχιστον 50%, σε σύγκριση με το 38% όσων έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo).

Εκτός από την απώλεια βάρους και την ανακούφιση από τον πόνο, οι συμμετέχοντες γνώρισαν και άλλα σημαντικά οφέλη, όπως μείωση της αρτηριακής πίεσης, χαμηλότερα επίπεδα λιπιδίων και λιγότερη συστημική φλεγμονή.

Τα ευρήματα και από τις δύο δοκιμές δημοσιεύονται στις 8 Νοεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine.

«Τα ευρήματα ουσιαστικά υποδεικνύουν ότι για τα άτομα με αυξημένο βάρος και οστεοαρθρίτιδα, εάν χάσουν σημαντικό βάρος με αυτή τη θεραπεία, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επιτύχουν ουσιαστική μείωση του πόνου στα γόνατα. Ένας μείζων παράγοντας είναι ότι φορτίζονται λιγότερο τα γόνατα, με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερος πόνος, γεγονός που επιτρέπει την αύξηση της λειτουργικότητας», δήλωσε ο Δρ. Thomas Schnitzer, εκ των επικεφαλής της μελέτης και καθηγητής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Αναισθησιολογίας και Ιατρικής (Ρευματολογίας) στη Σχολή Ιατρικής Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern.

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Ο επίσης επικεφαλής της έρευνας, Philip Conaghan, καθηγητής Μυοσκελετικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Λιντς στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρουσίασε τα ευρήματα της μιας δοκιμής (με την ονομασία TRIUMPH-4) στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Ρευματολογίας στο Ορλάντο της Φλόριντα. Τα αποτελέσματα της δεύτερης μελέτης (TRIUMPH-1-OA) παρουσιάστηκαν την ίδια ημέρα σε ξεχωριστή συνεδρία.

Το φάρμακο θα μπορούσε να γίνει θεραπεία για το 5% των Αμερικανών

Περίπου το 5% του πληθυσμού των ΗΠΑ (15 εκατομμύρια άνθρωποι) πάσχει από επώδυνη οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Οι τρέχουσες θεραπείες περιλαμβάνουν ενέσεις κορτικοστεροειδών (που παρέχουν μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη), φυσικοθεραπεία, τοπικές θεραπείες, οπιοειδή και μη στεροειδή από στόματος φάρμακα όπως η ιβουπροφαίνη και το Voltaren. Προγενέστερες έρευνες έχουν δείξει ότι η απώλεια 5%-10% του σωματικού βάρους μέσω διατροφής και άσκησης μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας. Ωστόσο, ο Schnitzer σημείωσε ότι είναι δύσκολο να χαθεί πάνω από το 10% του βάρους μόνο με αυτά τα μέσα, ενώ είναι εξίσου δύσκολο να γυμναστεί κανείς όταν συνυπάρχει πόνος στο γόνατο.

Σε σύγκριση με τα αμφότερα διαθέσιμα φάρμακα GLP-1 (όπως η σεμαγλουτίδη ή η τιρζεπατίδη), τα οποία στοχεύουν σε έναν ή δύο υποδοχείς και συνήθως οδηγούν σε απώλεια βάρους 10%-20%, η ρετατρουτίδη (μια εβδομαδιαία ένεση που αναπτύχθηκε από την Eli Lilly) ενεργοποιεί υποδοχείς για τρεις διαφορετικές φυσικές ορμόνες (τριπλός αγωνιστής) και οδήγησε σε απώλεια βάρους 20%-25% στους συμμετέχοντες της μελέτης.

«Οι συμμετέχοντες είχαν εντυπωσιακές ανταποκρίσεις», είπε ο Schnitzer. «Πολλοί από τους ανθρώπους σε αυτή τη μελέτη έχασαν σημαντικό βάρος, με ορισμένους να χάνουν έως και 45 κιλά ή και περισσότερο».

Η διατροφή και η άσκηση παραμένουν η βάση της φροντίδας

Ο Schnitzer τόνισε ότι το πρώτο βήμα για τους υπέρβαρους ασθενείς με επώδυνη οστεοαρθρίτιδα γόνατος πρέπει να είναι η διατροφή, η άσκηση και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, καθώς βοηθούν και είναι λιγότερο δαπανηρές. Επίσης, δεν συνδέονται με τις γνωστές παρενέργειες των GLP-1, όπως τα γαστρεντερικά προβλήματα και η απώλεια μυϊκής μάζας - η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τα άτομα με οστεοαρθρίτιδα, καθώς οι μύες βοηθούν στη σταθεροποίηση του γόνατος. Ωστόσο, εάν οι ασθενείς δεν μπορούν να χάσουν βάρος και συνεχίζουν να περιορίζονται από τον πόνο, η ρετατρουτίδη θα αποτελούσε μια πολύ καλή επιλογή μόλις εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Σημαντικά ερωτήματα παραμένουν

Οι ασθενείς που χρειάζονταν ολική αρθροπλαστική γόνατος αποκλείστηκαν από τη δοκιμή. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό που προκύπτει από τη μελέτη, σύμφωνα με τον Schnitzer, είναι αν η ρετατρουτίδη επιβραδύνει την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας αρκετά ώστε να μειώσει την ανάγκη για ολική αντικατάσταση της άρθρωσης.

«Αυτός θα ήταν ο απόλυτος στόχος: να μπορούμε να πούμε ότι μειώνουμε τον πόνο των ανθρώπων και ταυτόχρονα σταματάμε την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας», ανέφερε ο Schnitzer.

Ένας άλλος τομέας που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση είναι το κατά πόσο το φάρμακο μπορεί να μειώσει τον πόνο σε άτομα με οστεοαρθρίτιδα γόνατος που δεν είναι υπέρβαρα, καθώς αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη.

«Αυτά τα φάρμακα θεωρείται ότι διαθέτουν σημαντική αντιφλεγμονώδη δράση, αλλά ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι πλήρως γνωστός», δήλωσε ο Schnitzer. «Το αν η καταστολή της φλεγμονής στην άρθρωση είναι εξίσου σημαντική με τη μείωση του φορτίου απαιτεί περισσότερη έρευνα. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα. Εργάζομαι στον τομέα της οστεοαρθρίτιδας για πολύ καιρό και πιστεύω ότι αυτό ανοίγει ευκαιρίες για πολλές ακόμη μελέτες ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την πάθηση».

Οι ερευνητές μέτρησαν τον πόνο των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας τον δείκτη αρθρίτιδας WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index), στον οποίο οι ασθενείς αξιολογούσαν τον πόνο τους σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, ενώ παράλληλα κατέγραφαν την καθημερινή τους βαθμολογία μέσω μιας εφαρμογής.

Η μελέτη τιτλοφορείται: «Retatrutide Once Weekly in Adults with Knee Osteoarthritis Pain and Obesity» («Εβδομαδιαία χορήγηση Ρετατρουτίδης σε ενήλικες με πόνο λόγω οστεοαρθρίτιδας γόνατος και παχυσαρκία»).

Πηγή: news-medical.net