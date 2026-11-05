Έρευνα που εκπονήθηκε κατέληξε σε συμπεράσματα σχετικά με το είδος του περπατήματος που έχει τα περισσότερα οφέλη στον οργανισμό.

Το περπάτημα είναι μία από τις πιο εύκολες και, ίσως, ευχάριστες σωματικές ασκήσεις που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχολογική υγεία του ατόμου. Πραγματοποιείται εύκολα και δεν χρειάζεται περαιτέρω εξοπλισμός, ενώ μπορεί να γίνει είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο και στη φύση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το fitandwell.com, δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα περπατάτε, αλλά και με ποια ένταση πραγματοποιείτε την άσκηση. Μία νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε, έδειξε ότι το περπάτημα μπορεί να έχει περισσότερα οφέλη και στους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα σωματικής αδυναμίας ή μειωμένης λειτουργικότητας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια 16 εβδομάδων, με τους μελετητές να εξετάζουν ποια είναι η κατάλληλη ένταση περπατήματος για την αντιμετώπιση της ευπάθειας, μίας συνθήκης που συνδέεται με την ηλικία και μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητα των ατόμων.

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη

Για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να χωριστούν σε δύο ομάδες και να ακολουθήσουν κάνουν τρεις προπονήσεις περπατήματος την εβδομάδα, έχοντας την απαραίτητη επίβλεψη από τους ειδικούς.

Η πρώτη ομάδα, έκανε περπάτημα υψηλής έντασης, με τους καρδιακούς παλμούς να φτάνουν περίπου στο 70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, ενώ η δεύτερη ομάδα περπατούσε με πιο ήρεμο ρυθμό, διατηρώντας τους παλμούς κάτω από το 60%.

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Σύμφωνα με το fitandwell.com, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 69,6% όσων περπατούσαν σε υψηλή ένταση παρουσίασε βελτίωση σε έναν δείκτη ευπάθειας.

Αντίστοιχα, στην άλλη ομάδα το ίδιο ποσοστό έφτασε το 46,4%.

Η σχετική αξιολόγηση βασίστηκε στο σύστημα SHARE-FI, η οποία εξέτασε παράγοντες όπως η κόπωση, η απώλεια όρεξης, η μυϊκή δύναμη, η άνεση στο βάδισμα και η ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων.

Από την έρευνα προκύπτει ότι το γρήγορο περπάτημα μπορεί να σταθεί πιο ευεργετικό για την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα για ανθρώπους που διανύουν την έκτη δεκαετία της ζωής τους.

Το μυστικό, όμως, είναι να εντάξετε με τον σωστό τρόπο το περπάτημα στην καθημερινότητά σας.

Ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε αμέσως με 45 λεπτά γρήγορου περπατήματος.

Αντίθετα, μπορείτε να ξεκινήσετε αρχικά με ένα πρόγραμμα 15 λεπτών, που περιλαμβάνει προθέρμανση και εναλλαγές γρήγορης και χαλαρής βάδισης, ώστε το σώμα να αρχίσει να προσαρμόζεται σταδιακά.

Μια ακόμη επιλογή είναι να εντάξετε στην καθημερινότητά σας το διαλειμματικό περπάτημα, γνωστό και ως «ιαπωνικό περπάτημα», κατά την οποία εναλλάσσονται περίοδοι έντονης και πιο ήρεμης άσκησης.

Σε κάθε περίπτωση, το περπάτημα δεν χρειάζεται να είναι επίπονο, αλλά ούτε και πλήρως χαλαρό αν θέλετε να φέρετε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο σώμα σας.

Η ένταση της προπόνησή σας πρέπει να είναι προσαρμοσμένο τη δική σας φυσική κατάσταση και στην προσωπική υγεία του κάθε ενός.