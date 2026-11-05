Επτά νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης που, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., ευνοούν funds και servicers παρουσιάζει ο Δημήτρης Λυρίτσης, ζητώντας απαντήσεις από τον Κυριάκο Πιερρακάκη για τα κόκκινα δάνεια, την πρώτη κατοικία και τους πλειστηριασμούς.

Επτά νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης που, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., ευνοούν funds, servicers και τράπεζες, παρουσιάζει ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής του φορέα, Δημήτρης Λυρίτσης. Με δήλωσή του, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ζητώντας απαντήσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς.

Ο Δημήτρης Λυρίτσης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που διευκολύνουν τους πιστωτές σε βάρος των δανειοληπτών, ενώ επισημαίνει ότι μία από τις διατάξεις που περιλαμβάνονταν σε πρόσφατο νομοσχέδιο αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου, με το οποίο, όπως υποστηρίζει, επιχειρήθηκε να αποκτήσει εκτελεστό χαρακτήρα το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης οφειλής. Σύμφωνα με τον ίδιο, με αυτόν τον τρόπο ο πιστωτής θα μπορούσε να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Η συγκεκριμένη διάταξη αποσύρθηκε, όπως σημειώνει.

Οι επτά νομοθετικές παρεμβάσεις

Στη λίστα που παρουσιάζει, ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση της ισχύος εκτελεστού τίτλου στις συμβάσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, βάσει του άρθρου 15 του ν. 5313/2026, καθώς και τον περιορισμό των δικαιούχων που μπορούν να αναζητήσουν ποσά τα οποία κατέβαλαν επιπλέον, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους του νόμου Κατσέλη.

Παράλληλα, επικρίνει την κατάργηση της προστασίας της κυριότητας της πρώτης κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι με τον νόμο 4738/2020 έκλεισε η πρόσβαση νέων οφειλετών στον νόμο Κατσέλη και η πρώτη κατοικία εντάχθηκε στη διαδικασία ρευστοποίησης της πτωχευτικής περιουσίας. Ειδική αναφορά κάνει και στο καθεστώς για τους ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι, όπως αναφέρει, μπορούν να χάσουν την κυριότητα της κατοικίας τους και να παραμείνουν σε αυτήν ως ενοικιαστές.

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Στις παρεμβάσεις που επικαλείται περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα «Ηρακλής», μέσω του οποίου δόθηκαν κρατικές εγγυήσεις ύψους 24 δισ. ευρώ για τιτλοποιήσεις δανείων, αλλά και τη χρήση του νομοθετικού πλαισίου του 2003 για τις μεταβιβάσεις δανείων, που, σύμφωνα με τον ίδιο, επέτρεψε τη χορήγηση φοροαπαλλαγών σε funds και servicers.

Τέλος, αναφέρεται στο πλαίσιο των πλειστηριασμών, κάνοντας λόγο για δυνατότητα διαδοχικών διαδικασιών με σταδιακή μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς έως το 65% της αρχικής αξίας του ακινήτου, χωρίς να απαιτείται νέα δικαστική απόφαση για κάθε μείωση.

Η αύξηση των πλειστηριασμών και τα ερωτήματα προς Πιερρακάκη

Ο Δημήτρης Λυρίτσης επικαλείται στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα οποία οι προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί ακινήτων αυξήθηκαν από περίπου 29.100 το 2019 σε 67.309 το 2025, καταγράφοντας άνοδο 131%.

Με αφορμή τα παραπάνω, καλεί τον Κυριάκο Πιερρακάκη να απαντήσει ποιος εισηγήθηκε το άρθρο 23 και γιατί αποσύρθηκε η συγκεκριμένη διάταξη, ενώ διατηρείται, όπως υποστηρίζει, αντίστοιχη ρύθμιση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Παράλληλα, ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το πρόγραμμα «Ηρακλής», μεταξύ των οποίων τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων, η πορεία των εισπράξεων και η εξέλιξη των κρατικών εγγυήσεων.

Κλείνοντας, ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. θέτει το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τις νομοθετικές της επιλογές και τις συνέπειές τους για τα νοικοκυριά.

Ολόκληρη η δήλωση

Η λίστα με 7 χατίρια της ΝΔ στα funds και τους servicers

Όσα νομοθέτησε η κυβέρνηση και καλείται να εξηγήσει ο Πιερρακάκης

Ο κ. Πιερρακάκης πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να προωθεί ακόμη ένα νομοθετικό δώρο στα funds και τους servicers. Για να αποφύγει τις απαντήσεις καταφεύγει στην τοξικότητα επιτιθέμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Ας μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα.

Ακολουθεί μια λίστα με 7 συγκεκριμένες νομοθετικές αποφάσεις της κυβέρνησης που διευκολύνουν τα funds, τους servicers και τις τράπεζες. Μία αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις. Οι υπόλοιπες παραμένουν ενεργές.

1. Άρθρο 23 του νομοσχεδίου: Επιχειρήσατε να μετατρέψετε το ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης σε εκτελεστό τίτλο. Ο δανειολήπτης θα υπέγραφε για να σώσει την περιουσία του και ο πιστωτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ίδια υπογραφή για να την κατασχέσει, χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Αναγκαστήκατε να το αποσύρετε.

2. Ισχύς εκτελεστού τίτλου στη σύμβαση του εξωδικαστικού. Μάλιστα, επεκτείνατε τη ρύθμιση και σε παλαιότερες συμβάσεις για μεταγενέστερες αθετήσεις. Αυτό το δώρο στους πιστωτές το διατηρείτε. (Άρθρο 15 ν. 5313/2026 — προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 27 ν. 4738/2020)

3. Περιορίσατε νομοθετικά τους ωφελούμενους από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους του νόμου Κατσέλη. Αποκλείσατε την αναζήτηση υπερκαταβληθέντων ποσών για ρυθμίσεις που είχαν ολοκληρωθεί ή πληρούσαν τις προϋποθέσεις έκπτωσης. (Άρθρο 126 παρ. 5 ν. 5313/2026)

4. Καταργήσατε την προστασία της κυριότητας της πρώτης κατοικίας. Κλείσατε την πρόσβαση νέων οφειλετών στον νόμο Κατσέλη και εντάξατε την πρώτη κατοικία στη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας. Για τον ευάλωτο προβλέψατε μεταβίβαση της κυριότητας και επαναμίσθωση: να χάσει το σπίτι του και να πληρώνει ενοίκιο για να παραμείνει μέσα. (Ν. 4738/2020 — άρθρα 92, 219 και 265)

5. Σχέδιο «Ηρακλής» εγγυήσεις 24 δις ευρω: Προσφέρατε στις τιτλοποιήσεις δανείων την πλάτη του Ελληνικού Δημοσίου, με κρατικές εγγυήσεις 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για τις τράπεζες βρήκατε κρατικές εγγυήσεις. Για τους δανειολήπτες καταργήσατε εγγυήσεις προστασίας. (Ν. 4649/2019 — άρθρα 1 και 6)

6. Παράκαμψη υποχρεωτικής προηγούμενης γραπτής πρότασης ρύθμισης. Εφαρμογή στις τιτλοποιήσεις νόμο του 2003. Επικαλείστε τον νόμο Τσίπρα, αλλά στηρίξατε τον «Ηρακλή» σε διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο μεταβιβάσεων. Έτσι, χορηγηθηκαν φοροαπαλλαγές για τους servicers και τα funds. Τις προστατευτικές προϋποθέσεις του νόμου που καταγγέλλετε δεν τις επιβάλατε στις τιτλοποιήσεις που εγγυηθήκατε. (Άρθρο 1 παρ. 2 ν. 4649/2019 — υπαγωγή των τιτλοποιήσεων στο άρθρο 10 ν. 3156/2003)

7. Πλειστηριασμοί στο 65% της τιμής των ακινήτων. Θεσπίσατε διαδικασία τεσσάρων διαδοχικών πλειστηριασμών, εφόσον οι προηγούμενοι αποβαίνουν άγονοι, με αυτόματη πτώση της τιμής εκκίνησης έως το 65% της αρχικής, χωρίς νέα δικαστική απόφαση για τις μειώσεις. Νομοθετήσατε τον ταχύτερο δρόμο για την εκποίηση της περιουσίας των πολιτών σε εξευτελιστικές τιμές. (Άρθρο 67 ν. 4842/2021 - τροποποίηση άρθρου 966 ΚΠολΔ)

Το 2019 είχαν προγραμματιστεί περίπου 29.100 πλειστηριασμοί ακινήτων. Το 2025 έφτασαν τους 67.309. Αύξηση 131%, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγνωρίζει το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Για χιλιάδες νοικοκυριά, όμως, η πραγματικότητα είναι η διαρκής απειλή απώλειας της στέγης τους.

Κύριε Πιερρακάκη, αντί να αλλάζετε τη συζήτηση, απαντήστε σε τρία απλά ερωτήματα:

•⁠ ⁠Ποιος εισηγήθηκε το άρθρο 23; Ποιος πρότεινε να μπορεί μια ιδιωτική συμφωνία ρύθμισης να χρησιμοποιείται για αναγκαστική εκτέλεση χωρίς προηγούμενη διαταγή πληρωμής;

•⁠ ⁠Γιατί αποσύρατε το άρθρο 23 αλλά διατηρείτε την αντίστοιχη ρύθμιση στον εξωδικαστικό μηχανισμό; Αν οι αντιρρήσεις ήταν αρκετά σοβαρές για να αποσύρετε τη μία διάταξη, γιατί δεν επανεξετάζετε και την άλλη;

•⁠ ⁠Θα δώσετε στη δημοσιότητα τα πραγματικά στοιχεία του «Ηρακλή»; Τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων, την πορεία των εισπράξεων και την εξέλιξη των κρατικών εγγυήσεων;

Γιατί στο τέλος το ερώτημα είναι απλό:

Όταν πρόκειται για τα κόκκινα δάνεια, πόσο ισχυρή είναι η προστασία του πολίτη και πόσο ισχυρά είναι τα δικαιώματα του πιστωτή;

Οι δανειολήπτες κρίνονται καθημερινά από τις υποχρεώσεις τους. Η κυβέρνηση πρέπει να κριθεί από τους νόμους της.